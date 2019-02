Streicheleinheiten garantiert

Stefan Klug

(MOZ) Sie kennen sich schon ihr halbes Leben. Daher haben Vivian, Diane, Carol und Sharon auch keine Geheimnisse voreinander. Sie treffen sich regelmäßig im eigens gegründeten Buchclub, um sich gegenseitig geistige Anregungen zu geben. Da die Damen die 60 bereits weit überschritten haben, spielen Männer bei diesen Überlegungen keine Rolle mehr. Bis zu jenem verhängnisvollen Tag. Wie auch immer es geschehen ist, plötzlich liegt in der munteren Runde „Fifty Shades of Grey“ auf dem Tisch. Und so vertrocknet sind die vier nun auch wieder nicht, als dass sie nicht wüssten, was hier Sache ist. Wie bei der halbe Frauenwelt auch sonst regen die geschilderten Ereignisse nicht nur den Verstand an. Und das hat Folgen, fürs eigene Dasein und die unmittelbare Umgebung.

Sicher, Teens und Twens werden mit den Namen im Cast vielleicht nicht mehr so viel anfangen können. Wer aber schon ein paar Semester mehr auf dem Buckel hat oder der Filmgeschichte nicht abgeneigt ist, dem dürfte die Kombi aus Jane Fonda, Don Johnson,Diane Keaton oder Andy Garcia sehr wohl andeuten, dass hier Hochkaräter am Werke sind. Und die Erwartungshaltung wird nicht enttäuscht. Denn bei der Ausgangslage, dass es nicht um literarische Weihen, sondern eher um körperliche Genüsse geht, versucht Bill Holderman gar nicht, mit Überraschungen zu punkten. Es ist ein Komödie über gut situierte Menschen bei denen die alte Weisheit greift, dass man/frau sich für Geld eben nicht Gefühle, und was da noch kommt, kaufen kann. Der Weg, dies zu erfahren, ist das Ziel des Streifens und der macht das sehr sehenswert, sympathisch, unaufgeregt. Wer mal ein paar seelische Streicheleinheiten braucht, ist hier genau richtig. Denn müsste die Feel-Good-Komödie für Silver-Ager erfunden werden, wäre es „Book Club“ geworden.

Genre: Komödie; FSK: 0 Jahre; Laufzeit: 104 Minuten; Verleih: Eurovideo; Regie: Bill Holderman; Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen; USA 2018