Obstbauer trifft Einzelhändler

Stefanie Ender

Berlin/Markendorf (MOZ) Einzelhändler sucht gutes Geschäft, Bauer hofft auf fairen Preis. Etwa so kann das Dilemma der Frankfurter Obstbauern beschrieben werden. Ein Ort, an dem sich Landwirte und Lebensmittel-Discounter begegnen, ist die Berliner Messe „Fruit Logistica“, die noch bis heute für Fachleute öffnet. Auf Augenhöhe gesprochen wird hier nicht.

„Wir sind alle austauschbar im Obstbereich“, sagt Steffen Aurich, Vorsitzender der Erzeugergenossenschaft Markendorf Obst e.G., die Obst aus der Frankfurter Region vermarktet. Umgeben von Obstkisten sitzt er vor einem Glas Apfelsaft. Heute ist er als einer der Geschäftsführer der Veos auf der Fruchtmesse. Die Veos ist die ostdeutsche Vertriebsgesellschaft für Obst, der Genossenschaften aus Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt angehören.

Ruhig nippt Aurich am Apfelsaft. Seine Worte klingen so nüchtern wie seine Umgebung. In einer hell erleuchteten Lounge präsentiert sich Veos mit Kisten, in denen malerische Äpfel liegen, die alle haargenau identisch aussehen. Eine Leuchtreklame zeigt Adam und Eva mit einem Apfel. Um den Messestand schlendern parfümierte Menschen. Sie unterhalten sich auf Englisch, Italienisch oder Spanisch.

„Wir besprechen hier mit Einzelhändlern die nächste Saison, zum Beispiel, wie viel in welchem Zeitraum geliefert werden kann und wie die Verpackungen aussehen könnten“, erklärt er. Zwei Tische hinter ihm beraten sieben Menschen in schicken Anzügen mit ernster Miene. Unter ihnen seien Vertreter eines Lebensmittel-Discounters, erklärt der Veos-Chef.

Die Frage, ob die Apfelpreise angemessen sind, trifft einen Nerv. „Ich bin absolut nicht zufrieden. Wie kann es so einen Preis geben“, sagt der Markendorfer Obstbauer Wilhelm Herzberg. Angesichts von durchschnittlich 20 Cent, die er aktuell für ein Kilo Äpfel bekommt, verwundert seine Reaktion nicht. Drehen kann er an dem Preis nicht. Stattdessen gleicht er den niedrigen Marktwert mit dem Verkauf von anderen Obstarten und den guten Apfelerträgen aus dem Vorjahr aus. Bei 60 Cent lag der Preis in der Saison 2017/18.

Obstpreise seien nicht nur durch einen Messebesuch verhandelbar. Steffen Aurich spricht von Märkten, Angebot und Nachfrage. Schnell wird klar, dass es hier um große Geschäfte geht. Mehr als 100 000 Tonnen Äpfel gehen bei der Veos jährlich über den Ladentisch. „Natürlich kann ich sagen, dass ich den Preis drei Cent höher möchte. Will mein Kunde das nicht, geht er einfach nebenan an den nächsten Messestand“, so Aurich.

Mit Kunden meint der Vertriebsexperte jene Einzelhändler, die auch das Frankfurter Obst kaufen und in ihre Regale stellen. Und dieser Sektor habe sich gewandelt. Als Steffen Aurich 1994 das erste Mal diese Messe besuchte, fand der Fachaustausch in einer halben Messehalle statt. Heute braucht es 33 Hallen. Die kleinen Einzelhändler von damals gibt es nicht mehr. Heute tummeln sich hier multinationale Konzerne. Und die bestimmen, wieviel ein Obstbauer für seine Früchte bekommt.

Denn drücken sie den Preis nach unten, müssten kleine Geschäfte sich früher oder später anpassen, erklärt Aurich, der sich als Geschäftsführer des ostdeutschen Erzeugerverbandes um die Vermarktung des Frankfurter Obstes kümmert. Regional ist sein Stichwort. „Wir liefern konstant gute Qualität, weil unsere Landwirte insgesamt eine große Fläche bewirtschaften“, wirbt er. Alles regionale Ernten, so wie das 1994 schon war.

Dass diese Worte heute beim Supermarkteinkäufer gut ankommen, sichert den Frankfurter Landwirten den Absatz. Mit der internationalen Konkurrenz könnte es eine kleine Genossenschaft, wie die Markendorf Obst, ohne den Stempel der Regionalität nicht aufnehmen. „Jeder Lebensmittelhändler kann entscheiden, ob er regional oder von Übersee kaufen möchte“, sagt Steffen Aurich.