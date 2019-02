Görke bei Politikerinnen von morgen

Simone Weber

Rathenow Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Die Linke) stattete dem Rathenower Kinder- und Jugendparlament einen Besuch ab. Mit dessen Gründung am 4. Februar 2003 gehört das KiJuPa in Rathenow zu den ältesten im Land und zu den erfolgreichsten, wie Görke bemerkte. Den jungen Gastgebern dürfte in Vorbereitung auf das Treffen nicht entgangen sein, dass sich der Politiker als Direktkandidat bereits im Wahlkampfmodus befindet, da er am 1. September aus dem westlichen Havelland heraus in den Landtag gewählt werden will.

Als Thema des Besuchs war seitens des Ministers die Verbesserung der demokratischen Mitbestimmung der Kinder- und Jugendlichen in unserer Gesellschaft ausgegeben. Das KiJuPa in der Kreisstadt wird bereits jetzt stark ins kommunale Leben einbezogen. In der Rathenower Hauptsatzung so festgeschrieben, stellen die KiJuPa-Vertreter sachkundige Einwohner in den Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung und legen jährlich Bericht vor der SVV ab. Indes ist durch Änderung der brandenburgischen Kommunalverfassung zum 1. Januar 2019 der neue Paragraf 18a in Kraft getreten. Nachdem die Kinder und Jugendlichen und deren Vertretungen in die Entwicklung ihrer Kommunen bisher stärker einbezogen werden „sollen“, steht jetzt das verpflichtende „müssen“ in der Kommunalverfassung. Zu den Themen, die Rathenower Kinder und Jugendliche derzeit bewegen, gehören Öffentlicher Personennahverkehr und bessere Anbindung Rathenows an Berlin. Ein weiteres Thema ist, wie man mehr Kinder und Jugendliche dafür gewinnen kann, sich in die Stadtentwicklung einzubringen. „Im Unterricht lernen wir viel über frühe Demokratien wie in der Schweiz oder in den USA“, so Denise Jäkel vom KiJuPa. „In der 5. Klasse lediglich angerissen, lernen wir aber im Unterricht nichts über unsere Kommunalpolitik. Das muss sich ändern, um die Jugendlichen stärker für die Politik vor Ort zu interessieren!“

Natürlich kamen auch die in diesem Jahr anstehenden Wahlen zur Sprache. Zwar dürfen Jugendliche ab 16 nicht an den Europawahlen am 26. Mai teilnehmen, wohl aber an den gleichzeitigen Kommunalwahlen in Brandenburg. Nicht nur die Sitzverteilung in Kreistagen wird neu bestimmt, sondern auch die in Stadtverordnetenversammlungen und anderen Gemeindevertretungen. Zudem können sich Leute ab 16 am 1. September an der Landtagswahl beteiligen.

Die Mitarbeit in Kinder- und Jugendparlamenten bringt es zwangsläufig mit sich, dass sich junge Leute mit Politik beschäftigen. Man denke an frühere Rathenower KiJuPa-Aktivposten wie Susanne Meier und Corrado Gursch. Sie hatte es politisch zur Linken gezogen, ihn zur CDU. Wie Görke ist auch Gursch aktuell ein Kandidat, allerdings zur Kommunalwahl. Indes wollen Denise Jäkel und die Vize-KiJuPa-Vorsitzende, Mortischa Mokelke, Politik studieren. Der Gegenbesuch, zu dem der Gast die jungen Leute nach Potsdam einlud, könnte den jugendlichen Horizont durchaus weiten.