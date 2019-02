Investitionsprojekt noch nicht vorgestellt

Simone Weber

Rathenow Die für Dienstag im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss geplante Vorstellung der Pläne zur Umgestaltung der Rathenower Brauerei wurde verschoben. „Das letzte Treffen von Vertretern der Stadt mit den Planern fand im Dezember statt“, so Bauamtsleiter Matthias Remus vor den Ausschussmitgliedern. „Die Pläne sind fortgeschritten und nach bisherigem Stand realistisch und umsetzbar.“

Doch zunächst muss der Investor noch den Kaufvertrag mit dem privaten Eigentümer des Grundstücks unterzeichnen. Dies soll in zwei Wochen passieren. So werden die Pläne im April, möglicherweise bereits schon im März im Bauausschuss öffentlich vorgestellt. Das Unternehmen SWA Group International möchte mit dem „BrauLab“ genannten Projekt die ehemalige Brauerei zu Großraumbüros für kreative und innovative Selbständige und kleine Unternehmen umgestalten.

Im Jahr 2015 hatte die Stadt mit einer durch die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie selbst Pläne geprüft, um das Quartier zu entwickeln. Geplant waren dort der neue Standort der Stadtverwaltung, das neue KWR-Kundencenter mit Verwaltung sowie weitere Nutzungen. Doch diese Pläne wurden zu den Akten gelegt.

Die 1892 gegründete Brauerei in Rathenow wurde 1992 von der Treuhand verkauft. Fünf Jahre später stellte der neue Besitzer die Produktion ein. Rathenower Biere wurden noch mehre Jahre danach in verschiedenen Brauereien abgefüllt. Zunächst auch in Pritzwalk. Die Gebäude der Brauerei stehen so seit über 20 Jahren weitgehend leer.