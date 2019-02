Kaffeeplausch auf Spanisch

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Diana Cervino und Sergey Moiseenko tauschen schnell noch ihre Kontaktdaten aus. Dann muss der junge Mann los. Er wollte sich kurz beim Verein „Horizonte“ und bei Diana Cervino vorstellen. Moiseenko arbeitet seit drei Wochen bei der Stadt Eberswalde. Als Integrationsmanager für Geflüchtete im Brandenburgischen Viertel. Weshalb er im dortigen Bürgerzentrum sein Büro habe. Seine Hauptaufgabe sei es, Flüchtlinge bei der Arbeitsmarktintegration zu unterstützen. Und schon ahnt der gebürtige Russe, der in Jena studiert hat, dass dies nicht leicht wird. Gerade für Familien gestalte sich die Jobsuche schwierig, hat er bereits erfahren. „Wegen mangelnder Kita-Plätze im Viertel.“ Cervino kann gleich mal den einen oder anderen Tipp geben, verweist auf bestehende Angebote. Die Zwei verabreden sich lose für ein erneutes Treffen. Dann bricht Sergey Moiseenko auf, verlässt das „Sprachencafé“ in der Stadtbibliothek.

„Es ist Prüfungszeit bei uns an der Hochschule“, erklärt Diana Cervino, die das Café seit 2015, also von Anfang an, leitet. Deshalb sei die Resonanz diesmal überschaubar. Außerdem seien gerade Winterferien. Cervino, die aus Venezuela stammt, studiert selbst an der HNE. Internationale Forstökologie. Mit dem Bachelor sei sie fast fertig, verrät sie. Aber sie wolle noch ihren Master machen. Der Verein „Horizonte“ habe vor gut drei Jahren das „Sprachen-Café“ eröffnet, um die Integration der ausländischen Studenten zu fördern wie auch den Austausch in verschiedenen Sprachen. „Anfangs haben wir uns im Studi-Club getroffen, seit Mitte 2016 sind wir hier in der Bibliothek.“ Ein idealer Ort, wie Cervino findet. An der HNE studieren junge Leute aus mehr als 100 Ländern. Entsprechend groß sei die Vielfalt in der Muttersprache.

Den Eberswaldern biete das Café die Möglichkeit, sich mit Muttersprachlern zu unterhalten und die eigenen Fremdsprachenkenntnisse so aufzufrischen und zu vertiefen. Englisch und Spanisch seien die häufigsten Sprachen. Hin und wieder gebe es aber auch Interesse an Französisch, Portugiesisch und Schwedisch. Russisch sei eher selten.

Die 14-täglichen Gespräche seien zudem eine gute Chance, etwas über das Leben in Deutschland zu erfahren, über die Wende, den Alltag, ergänzt Camila Febres aus Peru, die gerade gekommen ist. Die 27-Jährige, deren Freund an der HNE studiert, ist regelmäßiger Gast im Café. „Man kann sich hier wirklich gut unterhalten. Und der Austausch ist schon sehr bereichernd. Es erweitert den Horizont.“ Jeder Interessierte sei willkommen. Ob jung oder alt, wie Cervino betont. Kaffee und Tee gibt es natürlich auch.

Sprachencafé: wieder am 19. Februar, 16 bis 19 Uhr, Eintritt frei