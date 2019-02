Prämie für die Retter

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Brandenburgs Feuerwehrleute sollen mehr Anerkennung bekommen. Das hat Ministerpräsident Dietmar Woidke auf seinem Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr im Schwedter Ortsteil Kunow gesagt. Er stellte in Aussicht, dass die Retter pro Jahr 200 Euro Prämie erhalten.

Rund 38 000 Frauen und Männer in Brandenburg sind aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr tätig. 31 von ihnen gehören zur Einsatzabteilung der FeuerwehrKunow. „Dass ihr 365 Tage im Jahr für uns da seid, dafür danke ich euch. Ihr geht da hin, wo andere rausgebracht werden müssen“, wandte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke an die Kunower. „Wir sind demnächst das einzige Bundesland, das eine Retterprämie hat.“

Der Landtag hat vor Kurzem erstmals darüber beraten. Ein neues Gesetz sieht jährliche Zuschüsse von 200 Euro für Freiwillige im Brand- und Katastrophenschutz sowie eine Jubiläumsprämie von 500 Euro alle zehn Jahre vor. Landtagsabgeordneter Mike Bischoff (SPD), der in Kunow dabei war, erläuterte: „Das Gesetz soll im März vom Landtag beschlossen werden. Im Doppelhaushalt wird dafür ein zweistelliger Millionenbetrag bereit gestellt und langfristig für jene vorgesehen, die ehrenamtlich aktiven Dienst tun.“

Die Retterprämie von 200 Euro pro Jahr soll an Feuerwehrleute, Freiwillige im DRK und Technischen Hilfswerk sowie an Seelsorger bei Unglücken gehen. Und das zusätzlich zu den üblichen Aufwandsentschädigungen bei Einsätzen. Wie Mike Bischoff weiter informierte, wird der Brandenburger Vorstoß bundesweit diskutiert. Überall werde gefragt: Wie macht ihr das?

Die Kunower Feuerwehrleute haben die angekündigte Retterprämie mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Patrick Richter, der Initiator des Kunower Feuerwehrmuseums, sagte: „Das ist eine sehr schöne Sache. Hoffentlich ist das Papiermonster dahinter nicht so groß.“ Er spielte damit auf die Bürokratie beim Beantragen von Geldern an. Dietmar Woidke entgegnete: „Das soll ganz unkompliziert laufen über die Feuerwehrverbände der Landkreise.“

Brandenburg käme mit dem neuen Gesetz auch weg von der Situation, dass Freiwillige für ihre zehn-, 20- oder gar 30-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr einfach nur einen Orden an die Brust geheftet kriegen. Alle zehn Jahre eine Jubiläumsprämie von 500 Euro sollen jetzt sein. „Wir müssen mehr machen, als ab und zu mal Danke sagen“, ist Dietmar Woidke überzeugt.

Udo Hahn, langjähriges Mitglied in der Kunower Wehr, ist dankbar für diese Sicht. Er sagte: „Wir haben, wenn wir unter uns sind, alle die große Klappe. Aber wenn wir im Einsatz sind, klopft unser Herz. Wir wissen nicht: Sind Menschen in Gefahr? Brennt das Dach? Gibt es Verletzte? Dann stehen wir füreinander ein.“ Um die Einsatzbereitschaft zu sichern, sei es immer wieder wichtig, die Freiwilligen zu motivieren, verdeutlichtePatrick Richter. „Wir müssen sie bei der Stange halten und auch in Kontakt zu unseren Ehemaligen bleiben, zum Beispiel wenn sie zur Ausbildung in andere Städte gehen.“