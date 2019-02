Autohaus sammelt Spenden für Kampf gegen Leukämie

Antje Jusepeitis

Bergfelde (MOZ) Mehr als 250 Gäste haben im Oktober in Bergfelde das 25-jährige Bestehen des Autohauses Gebrüder Petzke gefeiert. Sie genossen das Essen und das Showprogramm mit brasilianischer Tänzerin und Rock’n’Roll – und auf Anregung von Firmenchef Sebastian Petzke haben sie dafür Geld gespendet.

Insgesamt kamen 1 300 Euro zusammen. Darüber freute sich jetzt Sabine Pelny, die den Scheck für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) entgegennahm. Sie ist Mitglied im DKMS-Spenderclub und war selbst bereits zweimal aktive Spenderin von Stammzellen. Auch Sebastian Petzke hat sich als potenziellen Stammzellspender registrieren lassen.

In Bergfelde, Hohen Neuendorf und Birkenwerder hat es bereits mehrfach große Typisierungsaktionen gegeben, um an Leukämie erkrankten Menschen aus den Orten zu helfen. Die Kosten pro Typisierung betragen um die 50 Euro, die über Spenden zusammenkommen. Damit wächst die Datei der potenziellen Spender immer weiter an.

Das Autohaus Gebrüder Petzke ist eine typenoffene Meisterwerkstatt, die die Brüder Eckhard, Fred und Siegfried Petzke im Jahr 1993 gegründet haben. Als reine Kfz-Werkstatt mit Fahrzeughandel gestartet, ist das Autohaus heute ein Hyundai-Vertragshändler.