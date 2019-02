Bündnisgrüne spüren den positiven Trend

Simone Weber

Havelland Nach Die Linke, CDU und SPD stellten nun auch die havelländischen Grünen ihre Kandidaten für den Kreistag zur Kommunalwahl am 26. Mai auf. 32 der etwas mehr als 100 Mitglieder des Kreisverbands von Bündnis’90/Die Grünen wählten insgesamt 26 Kandidaten, darunter 13 Frauen, für die vier Wahlkreise.

„Auch im Havelland macht sich der positive Bundestrend der Grünen bemerkbar. Mit soviel Kandidaten wie noch nie bei bisherigen Wahlen ziehen wir optimistisch in den Wahlkampf“, sagte Martina Freisinger, seit letztem Jahr neue Kreisgeschäftsführerin und Managerin der kommenden Wahlkämpfe. „Sowohl erfahrene Kommunalpolitiker als auch neue Engagierte sind dabei. Fachlich sind wir ebenfalls breit aufgestellt: Experten für Fahrradverkehr, Energie, Digitalisierung, Landwirtschaft und Bildung bereichern unseren Wahlkampf und freuen sich darauf, ihr Fachwissen in den Kreistag einzubringen.“

Im Wahlkreis 1 (Städte Rathenow und Premnitz, Gemeinde Milower Land) tritt neben dem Rathenower Stadtverordneten Jean Luc Meier auch der Rathenower Adrian Stiel an. Für den Wahlkreis 2 (Ämter Rhinow, Friesack und Nennhausen, Städte Nauen und Ketzin) kandidieren unter anderem der Nauener Heiko Raschke und die aus Dallgow-Döberitz stammende Landesvorsitzende, Petra Budke. In beiden Wahlkreisen stellen sich jeweils vier Kandidaten zur Wahl. Im Osthavelland schon immer mit deutlich mehr Mitgliedern, treten im Wahlkreis 3 sechs Kandidaten und in Falkensee zwölf an. „Unsere Kreistagsfraktion unter dem langjährigen Vorsitz von Felix Doepner und nun Wolfgang Seelbach, hat in der laufenden Legislaturperiode sehr gute Arbeit geleistet. Diese wollen wir nach den Wahlen erfolgreich fortsetzen und dies idealerweise mit einer größeren Fraktion“, so Kreissprecher Frank Voßnacker.

Felix Doepner aus Nennhausen wurde während der Kreismitgliederversammlung noch einmal für sein langjähriges Engagement gedankt. „Über Jahre hat er die Flagge der Grünen im Westhavelland hochgehalten“, so Voßnacker weiter. „Ein Thema, das ihn im Kreistag von Beginn an beschäftigte, war die Verbesserung des ÖPNV. Nach vielen Jahren Kampf wird nach breiter Bürgerbeteiligung in diesem Jahr nun auch das neue Buskonzept für das westliche Havelland umgesetzt.“

Felix Doepner (76) kam, mit dem Ruhestand als evangelischer Pfarrer, aus seiner damaligen niederrheinischen Heimat Weilerswist im Jahr 2002 ins Westhavelland. Im Sommer 2003 gründete er den Regionalverband Westhavelland der Grünen. Im Jahr 2008 wurde der Nennhausener erstmals als viertes Fraktionsmitglied in den Kreistag gewählt. Zur Kommunalwahl 2014 bekamen die Grünen fünf Sitze. 2012 übernahm Felix Doepner den Fraktionsvorsitz und gab ihn im Juni 2017 an den Dallgow-Döberitzer Wolfgang Seelbach ab.