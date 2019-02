Historischer Spazierstock zurück in der Clara-Zetkin-Gedenkstätte

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Fünf Monate war die Clara-Zetkin-Gedenkstätte in Birkenwerder ohne drei der letzten persönlichen Dinge von Clara Zetkin.

Mitte August vergangenen Jahres waren ihr Spazierstock, ihre Stola und ein Teller mit ihrem Konterfei auf große Reise gegangen. Anlässlich des hundertjährigen Frauenwahlrechts zeigte das Historische Museum Frankfurt am Main bis zum 20. Januar die Ausstellung „Damenwahl“. „Im Reigen der vielen dort porträtierten Frauen, die sich alle für das Frauenwahlrecht eingesetzt haben, durfte Clara Zetkin natürlich nicht fehlen“, erklärt der Fördervereins der Gedenkstätte in einer Mitteilung den Hintergrund der Leihgabe. „Ihrem Engagement haben wir bis heute den Frauentag zu verdanken“, heißt es in der Mitteilung. Pünktlich zum Frauentag am 8. März sind Stola, Spazierstock und Teller wieder in dem ehemaligen Wohnhaus der Politikerin an der Summter Straße zu sehen. Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich mit der ersten Veranstaltung des Fördervereins der Gedenkstätte. Am 10. März lädt dieser ab 15 Uhr zu Lesung und Gespräch mit Claudia von Gélieu ein. Vorgestellt wird der Science-Fiction-Roman „Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf das Jahr 1887“ von Edward Bellamy, den Clara Zetkin übersetzt und mit einem Vorwort versehen hat.