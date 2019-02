Anerkennung für Seniorenprojekt

MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Nette Leute in Guten Stuben“ heißt ein Angebot, das 2017 von der Eisenhüttenstädter Seniorenbeauftragten Andrea Peisker ins Leben gerufen wurde und das im Rahmen des Wettbewerbes „Einsam? Zweisam? Gemeinsam!“ dieser Tage eine besondere Anerkennung erhielt.

Mehr als 600 Bewerbungen wurden zu diesem Wettbewerb für Initiativen gegen Einsamkeit im Alter der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. eingereicht und von einer Jury bewertet. Das Projekt „Nette Leute in Guten Stuben“ zeige, „mit wie viel Kompetenz und Herzblut“ sich Menschen einbringen und sei ein Beleg für „die Vielfältigkeit des Engagements und der Ideen, um sozialer Isolation und Einsamkeit im Alter vorzubeugen und entgegenzuwirken“, würdigte die Jury das Eisenhüttenstädter Projekt.

Denn genau dort setzt das Projekt an: Gesucht werden Alleinlebende, die selbst gern Gast bei und Gastgeber für Gleichaltrige sind und sich gegenseitig einmal im Monat zu einem Kaffeekränzchen in ihre Wohnzimmer einladen. In kleinen Gruppen bis sechs Personen besucht man jeden Monat ein anderes Gruppenmitglied. So ist jeder im Laufe eines Jahres maximal zwei Mal Gastgeber und zehn Mal Gast. Einzige Bedingungen um mitzumachen sind die Neugier auf neue Bekanntschaften, das Vorhandensein einer großen Kaffeekanne und etwas Platz im Wohnzimmer, denn so können die Nachmittage für alle eine echte Bereicherung sein, auf die man sich den ganzen Monat freut.

Interessenten für neue Gruppen sind gern gesehen und können sich melden bei der Seniorenbeauftragten der Stadt Eisenhüttenstadt, Andrea Peisker, Tel.: 03364 566380, oder bei der Agentur für Engagement, Tel.: 03364 4296028, denn dort werden die Gruppen bei ihrem ersten Kennenlernen unterstützt.

Übrigens: Die Idee fand auch schon landesweit Anerkennung und wurde von der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier im Rahmen des Wettbewerbes „Gut Älterwerden im Vertrauten Wohnumfeld“ als förderwürdig ausgewählt.