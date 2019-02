MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Um Fragen rund um die Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht geht es am Montag bei einer Informationsveranstaltung in Eisenhüttenstadt. Aufgrund eines Unfalls oder einer Erkrankung kann man seinen Willen nicht mehr äußern: was nun? Kann ein Ehepartner automatisch für den Partner entscheiden? Antworten auf diese und andere Fragen gibt es ab 15 Uhr im EWG-Treff, Birkenweg 16.

Organisiert hat die kostenfreie Veranstaltung der Landkreises Oder-Spree, Büro der Beauftragten, in Zusammenarbeit mit der Eisenhüttenstädter Stadtverordneten Ingrid Freninez. Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen. Als Gesprächspartner an diesem nachmittag stehen Dr. med. Dirk Hinz und Sabine Dörr vom Städtischen Krankenhaus Eisenhüttenstadt zur Verfügung.