Ferienfreude in der Kita Spatzennest

Strausberg (MOZ) Für die Kinder der Awo-Kita Spatzennest bedeutet Ferienzeit auch Abenteuer: Eine Woche Spiel und Spaß bei Wanderungen durch die umliegenden Ortschaften, Freude beim Erkunden von Sehenswürdigkeiten, Entspannen und Wohlfühlen beim Wellness bis hin zum Tanzen beim Kinderfasching und Austoben bei den beliebten Sportspielen.

26 Hortkinder im Alter von sieben bis zehn Jahren nehmen an diesem Programm teil und haben am Donnerstag, am vierten Tag des Ferienangebots, von zehn bis 13 Uhr im Jugendsozialverbund Strausberg (JSV) Fasching gefeiert. Auch in diesem Jahr hat der Verein dafür seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und Aktivitäten sowie Betreuer organisiert.

In enger Kooperation mit Kindertagesstätten, Horten und Einrichtungen für Kinder aus sozial schwachen Familien wird eine gleichberechtigte Teilnahme an Angeboten im JSV für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zwischen sechs und 27 Jahren geschaffen.

Beim Kinderfasching stand hierbei vor allem die Freude der Kinder im Vordergrund: Die verkleideten Spatzennest-Kinder haben im JSV in einem Bastelraum Masken gestaltet, konnten sich beim Kinderschminken mit ihrem Wunschmotiv bemalen lassen und hatten einen Raum zum Toben. Ein DJ hat die Lieblingslieder der Kinder in einem Disko-Raum gespielt und die Kinder zum Tanzen animiert. Ein Buffet mit Kuchen sowie Gemüse und Obst gab es zur Stärkung.