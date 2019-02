Grünes Licht für Kita-Satzung in Fürstenberg

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Das Tauziehen hat ein Ende, diesmal ein erfreuliches für die Wasserstadt: Der Landkreis hat sein Einvernehmen zur neuen Kita-Satzung für Fürstenberg endlich erteilt.

Lange Zeit war unklar für die Eltern, wie es nach den erfolgten Änderungen weitergeht und was für Geld sie locker machen müssen. Bis dato galt noch die alte Satzung, wie der stellvertretende Bürgermeister, Sebastian Appelt, während der Sitzung der Stadtverordneten Ende Januar erläuterte. Das neue Ortsrecht heißt: „Satzung über die Betreuung der Kinder in den Kindertagestätten und in Einrichtungen der Kindertagespflege der Stadt Fürstenberg sowie zur Erhebung von Elternbeiträgen“. Sie gilt rückwirkend ab 1. August 2018, betonte Appelt und sei am 1. Februar in Kraft getreten. Die zuständige Fachbereichsleiterin Petra Obst erläuterte, dass nun die alten Verträge formal gekündigt werden, um mit den Eltern neue zu vereinbaren. Zugleich müssten die Beiträge „rückverrechnet“ werden, abgesehen vom beitragsfreien Monat Dezember. Das Prozedere werde einige Wochen in Anspruch nehmen müssen, merkte Petra Obst an.