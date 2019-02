Frankfurt (Oder) (MOZ) Dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich zu Hause leben möchten, ist mehr als verständlich. Die gewohnte Umgebung und der Kreis der Familie sind eben für viele die wichtigsten Lebensanker. Andererseits ist es jedoch nicht selbstverständlich, dass sich Angehörige bereit erklären, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um dem geliebten Menschen diesen Wunsch zu erfüllen. Denn nicht selten ist die Pflege eines Familienmitglieds in den eigenen vier Wänden eine enorme körperliche und emotionale Herausforderung.

Hinzu kommt, dass sich viele Betroffene in der Rolle als Pflegender gefangen fühlen. Soziale Kontakte und Freundschaften werden ebenso vernachlässigt wie Hobbys oder sonstige Freizeitaktivitäten.

Die schwierige Situation zeigt: Will man auch künftigen Generationen die häusliche Pflege ermöglichen, müssen die pflegenden Angehörigen noch besser unterstützt werden. Dazu muss vor allem das Bewusstsein für das Thema weiter gestärkt werden.