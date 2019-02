Ruppiner CDU ist bereit für die Wahl

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Ruppiner CDU hat sich am Mittwochabend auf die Kommunalwahl am 26. Mai vorbereitet.

Im Tempelgarten hat der Neuruppiner Stadtverband die Listen für die Stadtverordnetenversammlung und die Ortsbeiräte beschlossen. Außerdem wurden Kandidaten für den Kreistag vorgeschlagen. Sie werden für den gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin noch einmal separat im Zuge eines Kreisparteitags am 23. Februar in Rheinsberg gewählt.

„Es ist uns gelungen, einen guten Mix an erfahrenen und neuen Kandidaten zu gewinnen“, ist Sebastian Steineke, Pressesprecher des CDU-Stadtverbandes und Bundestagsmitglied überzeugt. Angeführt wird die Liste für die Stadtverordnetenversammlung von Heinz Stawitzki, gefolgt von Michael Gayck, Annette Thiebach, Sebastian Steineke und Michael Peter. Auf Listenplatz sechs findet sich ein neuer und doch bekannter Name: Cornelie Schlegel zieht für die CDU in den Wahlkampf. Sie ist Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Neuruppin. Es folgen ab Platz sieben Sven Deter, Walter Tolsdorf, Christian Wolf, André Wiesner, Andreas Gutteck, Karsten Valentin, Werner Böhm und Mathias Thiedke. Letzterer ist Geschäftsführer der Firma STT. Max Krane, Andreas Roß und Tony Palmowske besetzen die Listenplätze 15 bis 17.

Für die Ortsbeiräte wurden insgesamt neun Kandidaten nominiert: In Wulkow treten Sven Deter, Dennis Lück und Tony Palmowske an. In den Alt Ruppiner Beirat wollen Christian Wolf, Manuela Knuth, Karsten Giese und Rico Thiedemann einziehen. Michael Peter möchte sich erneut in Gühlen-Glienicke zur Wahl stellen, Karsten Valentin in Gnewikow.

Spitzenkandidat für den Kreistag ist Sebastian Steineke vor Sven Deter, Cornelie Schlegel, Walter Tolsdorf, Heinz Stawitzki, Michael Peter, Christine Gayck, Annette Thiebach, André Wiesner, Andreas Gutteck, Karsten Valentin und Thomas Bruns.

„Mit 17 Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung, neun Vorschlägen für die Ortsbeiräte und zwölf Kandidaten für den Kreistag haben wir so viele Kandidatinnen und Kandidaten wie noch nie aufstellen können“, ist Michael Gayck, Vorsitzender der CDU Neuruppin, zufrieden. „Das Interesse an der Arbeit in den Kommunalvertretungen und an der Arbeit der CDU Neuruppin ist für uns Ansporn für die Kommunalwahl am 26. Mai 2019.“