Regionalbudget für Integrationsprojekte

Beeskow (MOZ) Der Landkreis Oder-Spree ist zuversichtlich, auch in diesem Jahr wieder Mittel aus dem Regionalbudget des Bündnisses für Brandenburg zu erhalten. Wird der Antrag der Kreisverwaltung bewilligt, stehen 30 000 Euro für verschiedenste Integrationsprojekte zur Verfügung. Sie können insbesondere von ehrenamtlich tätigen Personen, Initiativen und Vereinen beantragt werden. Das teilt der Landkreis mit.

Im vergangenen Jahr konnten demnach durch das vom Bündnis für Brandenburg zur Verfügung gestellte Geld 21 Projekte vorrangig im kulturellen und sportlichen Bereich im Landkreis organisiert werden.

Hierzu zählen unter anderem die Kunsttage für Kinder in Beeskow und ein Radsportprojekt in Eisenhüttenstadt. Auch in diesem Jahr sollen Treffpunkte geschaffen werden, an denen Personen mit und ohne Migrationshintergrund zusammenkommen. Hierfür stehen je Projekt maximal 3000 Euro zur Verfügung.

Zu den förderfähigen Kosten zählen Honorare sowie Sachkosten (beispielsweise Fahrt- und Materialkosten). Die Projekte dürfen erst nach Zusage der Förderung durch den Landkreis beginnen und müssen bis Ende des Jahres 2019 abgeschlossen sein.

Die Mittel können beim Amt für Ausländerangelegenheiten und Integration des Landkreises Oder-Spree bis zum 28. Februar 2019 beantragt werden. Der Kreis bittet dazu um eine Projektskizze im Umfang von maximal vier Seiten und eine Kostenkalkulation.

Die Entscheidung wird dem Antragsteller zeitnah mitgeteilt. Die Mittel sind dann kurzfristig abrufbar. Sie müssen zu einem vereinbarten Stichtag mit Nachweisen beim Landkreis Oder-Spree abgerechnet werden.

Bei Fragen können sich Interessenten an Anja Eichberg (Telefon: 03366 35-2304, E-Mail: Anja.Eichberg@l-os.de) wenden.