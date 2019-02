Neuruppins Einwohnerzahl sinkt leicht

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppins Einwohnerzahl ist im vergangenen Jahr nur leicht gesunken.

Am Stichtag 31. Dezember 2018 lebten nach Zahlen der Meldebehörde 31 595 Menschen in der Stadt und ihren Ortsteilen – 24 weniger als Ende 2017. Damals war ein weitaus gravierenderer Einwohnerschwund von minus 138 verzeichnet worden. Die meisten Einwohner hat Treskow verloren. Das liegt jedoch daran, dass dort 113 Flüchtlinge weniger gemeldet sind als noch Ende 2017. Gewinner in Sachen Einwohnerzahlen ist indes die Neuruppiner Altstadt. Dort leben 78 Menschen mehr als im Dezember vor einem Jahr.