Bäume müssen für neuen Radweg weichen

Friedhelm Brennecke

Wensickendorf (MOZ) Die Baumfäller an der B 273 leisten ganze Arbeit. Mehr als 30 große 20 Kubikmeter-Container voller Holz sind bereits das Ergebnis ihrer sägenden Tätigkeit.

Zwischen Wensickendorf und Wandlitz – entlang der viel befahrenen Bundesstraße 273 – schaffen sie Platz, um mit dem Bau des bereits seit Jahrzehnten geforderten Radweges noch in diesem Jahr endlich beginnen zu können. Am Streckenabschnitt auf Wandlitzer Gemeindegebiet sind inzwischen alle, den Radweg störenden Bäume beseitigt worden. In der Wensickendorfer Gemarkung müssen deutlich weniger Bäume dem Radwegebau Platz machen. Allerdings wird es dort auch in den nächsten Tagen wegen der Fällarbeiten zeitweise zu Fahrbahneinschränkungen kommen, sodass der Verkehr mit einer mobilen Ampel geregelt wird. Alle Bäume, die an der Trasse erhalten bleiben, sind bereits mit Brettern geschützt worden. Der Bund, die Gemeinde Wandlitz und die Stadt Oranienburg investieren rund 2,5 Millionen Euro in den Bau des rund fünf Kilometer langen Radweges.