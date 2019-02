Überfall auf McDonalds: Tatwaffe noch nicht gefunden

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die zwei festgenommenen Männer, die am 20. Januar, um kurz vor Mitternacht den Neuruppiner McDonalds überfallen und dabei Geld erbeutet haben, sind polizeilich bereits bekannt. Das sagte am Donnerstag Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf RA-Nachfrage. Der 19- und der 29-Jährige seien bisher vor allem wegen Betäubungsmitteldelikten aktenkundig geworden. Die zwei am Mittwoch festgenommenen Männer, die sich nun in Haft befinden, stammen laut Röhrs aus dem Raum Bernau.

Wie die Polizei den Tätern, die nach dem Überfall mit einem Auto in unbekannte Richtung geflohen sind, auf die Schliche kam, durfte Röhrs aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Zumal sich noch ein weiterer dringend tatverdächtiger Komplize im Alter von 30 Jahren auf der Flucht befindet.

Die drei Männer sollen sich laut Polizeiangaben nach dem Überfall im Ausland aufgehalten haben. Laut Dörte Röhrs waren sie in den Niederlanden unterwegs.

Gesucht wird auch noch eine Waffe. Mit dieser hatten die Räuber die Angestellten des Restaurants bedroht und die Herausgabe des Geldes erpresst. Bei den Verhafteten wurde sie bisher nicht gefunden.