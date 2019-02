Die Hochsaison der Narren steht an

red red

Bad Freienwalde Die Eröffnung der Karnevalssaison 2018/19 liegt schon einige Tage zurück. Mit dem Umzug durch die Stadt und der Schlüsselübergabe von Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) an die Freienwalder Karnevals-Gesellschaft am 11. November wurde die „fünfte Jahreszeit“ eingeläutet. Doch die echten Höhepunkte stehen erst noch bevor.

Einer davon ist die Schlüsselrückgabe am Aschermittwoch, der auf den 6 März fällt. Dann nämlich werden mindestens 20-19 als Michael Jackson verkleidete Narren auf dem Marktplatz erscheinen – zumindest wenn es nach Horst Dahlke, Mitglied des Elferrates der Freienwalder Karnevals-Gesellschaft, geht. „Der Bürgermeister hat mit uns gewettet, dass wir es nicht schaffen, 20 Michaels zu präsentieren. Wir rufen deshalb alle Freienwalder auf, uns bei dieser Aktion zu unterstützen.“

Dass sich die beiden Wett-Parteien gerade auf Michael Jackson als Motiv einigten, hängt mit dem diesjährigen Motto zusammen: „Karneval ist einmal im Jahr – Putz dich heraus, du bist ein Star“. „Wir gehen davon aus, dass wir diese Wette locker gewinnen und genug Freienwalder ihre Verbundenheit zu unserem Karneval, der Stadt und unserem Bürgermeister zeigen werden“, so Dahlke.

Darüber hinaus bereitet die Karnevals-Gesellschaft aber noch andere Veranstaltungen vor, für die auch weiterhin die Möglichkeit der Kartenvorbestellung besteht. So sind für Weiberfasching (1. März), Fasching (2. März), Rentnerfasching (3. März) und Rosenmontag (4. März) noch Tickets verfügbar. Beginn ist jeweils um 19.31 Uhr im „Schülerclub“ der Erna-und-Kurt-Kretschmann-Oberschule in Bad Freienwalde, Waldstraße 20a. Dort trifft „Mann“ sich bereits am 24. Februar, 10 Uhr (Einlass 9 Uhr), zur Herrensitzung und zum Frühshoppen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Für das Kinder- und Familienfasching am Freitag, 22. Februar, ist diese jedoch erwünscht. Die Veranstaltung findet ab 14.30 Uhr (Einlass 14 Uhr) im „Offi“ in der Berliner Straße 75 statt. (red)

Kartenbestellungen über Udo Jagdmann, Telefon 03344 2967, oder Mario Licks per E-Mail an m.licks@gmx.de oder Karte/Brief an Mario Licks, Linsingenstraße 13, 16259 Bad Freienwalde. Weitere Informationen im Internet unter www.karneval-frw.de.