Der Platz in Fürstenwalde ist bespielbar

Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Sechs der neun Partien des für das Wochenende angesetzten 20. Spieltages der Fußball-Regionalliga Nordost sind bereits bis Donnerstagmittag abgesagt worden – just zu jenem Zeitpunkt, als im Fürstenwalder Friesenstadion eine Platzbegehung stattfand und der gastgebende FSV Union entschied: Hier kann am Sonntag gespielt werden. Zum Punktspielauftakt des neuen Jahres – es ist bereits die dritte Partie der Rückrunde – empfangen die Domstädter den Tabellennachbarn FSV Budissa Bautzen. Anstoß in der Bonava-Arena ist wie immer um 13.30 Uhr.

„Der Rasen ist nur an drei, vier Stellen noch leicht gefroren, überwiegend aber mindestens fünf Zentimeter aufgetaut. Der Platzwart wird am Freitag und Sonnabend noch mal ganzeArbeit verrichten, um bestmögliche Bedingungen zu schaffen“, betont Sven Baethge, Geschäftsführer Sport beim FSV Union. Der Verein hat sich übrigens zum Abschluss der Winterferienetwas Besonderes einfallen lassen: Kinder und Jugendliche bis16 Jahre haben freien Eintritt.

Die von Ex-Profi TorstenGütschow trainierten Bautzener haben ebenso wie der Gastgeber21 Punkte aufzuweisen, aber in 19 Spielen erst 13 Tore erzielt. Zwei davon im Hinspiel, die zu einem ihrer sechs Saisonsiege reichten. Auswärts konnten die Ostsachsen aber bisher ganze vier Punkte sammeln, sind damit die zweitschlechteste Mannschaft der Liga. Vielleicht ein gutes Omen für das drittschlechteste Heimteam ...