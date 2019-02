Kampf um Plätze in den Halbfinals spitzt sich zu

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Noch acht Spiele sind in der Vorrunde der Uckermark-Eishockeyliga zu absolvieren. Der Kampf um die vier Halbfinalplätze spitzt sich zu. Die Flemsdorfer Haie können sich übermorgen durch einen Sieg gegen die Prenzlau Blizzards als zweites Team zu „99 Prozent“ den Platz in der Vorschlussrunde sichern. Bevor sie am Schlusstag gegen Titelverteidiger Eismammuts Uckermark antreten, hätten sie 19 Zähler. Auf diese würden auch Lok Berlin und Eismammuts kommen, sollten die Hauptstädter das direkte Duell beider Teams nach Penaltyschießen und dann gegen ESG Landin/Flemsdorf gewinnen und sich die „Mammuts“ gegen die „Haie“ behaupten. Und: Die Schwedter Eisbären, derzeit bei 18 Punkten, spielen nur noch gegen die ungeschlagenen Griffins.