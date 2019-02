Kangaroos außer Tritt fordern die Volldampf-Lok

Ricardo Steinicke

Bernau Der SSV Lok Bernau trifft am Sonnabend in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga ProB auswärts auf die Iserlohn Kangaroos. Die Sauerländer führten die Liga zum Saisonstart wochenlang an, sind aber seit Dezember in einem Abwärtsstrudel gefangen. Die Bernauer wollen sich in den verbleibenden Spielen der Hauptrunde für den Heimvorteil in den Play-offs empfehlen.

Drei Spiele verbleiben den Lok-Korbjägern noch in der ProB-Hauptrunde. Bernau hat sich bereits am letzten Wochenende für die Play-offs qualifiziert. Damit verbunden ist auch der Klassenerhalt. „Das ist und war aber nur unser Minimalziel“, berichtet Trainer René Schilling. „Die bisherige Saison zeigt, wie wichtig der Heimvorteil ist. Deshalb wollen wir unsere gute Ausgangsposition in der Tabelle auf jeden Fall verteidigen und am Ende unter den ersten Vieren sein.“ Auf dem Weg dahin warten auf Schilling und seine Schützlinge noch zwei Auswärtsspiele und zum Abschluss am 23. Februar ein Heimspiel gegen die Herzöge Wolfenbüttel.

Am Sonnabend geht es für die Barnimer ins Sauerland. Die Iserlohn Kangaroos gehörten vor der Saison zu den Topfavoriten der Liga. Mit einem eindrucksvollen Start haben sie diese Erwartungen auch lange bestätigt und waren der Konkurrenz wochenlang enteilt. Nach sieben Siegen in Serie gab es in Bernau die erste Niederlage (85:82) für den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer. In der Folge kamen die Kangaroos regelrecht ausser Tritt, verloren sechs von acht Spielen und rutschten ins Tabellenmittelfeld ab. Zum Jahreswechsel übernahm Co-Trainer Milos Stankovic das Amt seines Vorgängers Dragan Torbica. Sein Team benötigt an den verbleibenden Spieltagen dringend Siege, um das eigene Saisonziel Play-offs nicht noch zu verspielen.

Trotz der extremen Leistungsschwankungen ist das Iserlohner Team sehr tief und erfahren besetzt. Die Matthias-Grothe-Halle gilt zudem auch nach wie vor als Festung. Nur ein Heimspiel haben die Sauerländer in dieser Saison dort verloren. Iserlohn wird vom überragenden US-Amerikaner Lamar Mallory (19,5 Punkte, 8,3 Punkte) getragen. Er fehlte im Hinspiel wegen einer Sperre. Mit Nikita Khartchenkov (14,1 Punkte), Jozo Brkic (11,2 Punkte) oder Malte Schwarz (8,9 Punkte) gibt es genügend erfahrene Leistungsträger, die das Team der Gastgeber führen können. Iserlohn versteht es sehr gut als Einheit mit starker Defensive aufzutreten – vor allem in eigener Halle.

Lok-Coach René Schilling: „Es wird trotz unser guten Leistungen in den letzten Wochen kein einfaches Spiel. Ganz im Gegenteil. Iserlohn wird vor heimischer Kulisse gewohnt stark aufspielen. Dazu kommt, dass wir wegen der Verletzungssorgen bei den Profis von Alba Berlin wahrscheinlich nicht den kompletten Kader zur Verfügung haben werden.“

Das Spiel der Barnimer bei den Iserlohn Kangaroos beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr in der Matthias-Grothe-Halle (Immermannstraße 7, Iserlohn).