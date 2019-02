Überzeugender Auftritt der jungen Judoka

Kerstin Bechly

Strausberg (MOZ) Nach den Brandenburgischen Landesmeisterschaften im Judo in den Altersklassen U 15 und U 18 blieben fünf Medaillen in Märkisch-Oderland. Landesmeister wurden Nick Köhler, Joren Westphal und Josie Zimmermann.

Knapp 100 Teilnehmer kämpften in der U 18 um die Medaillen, in der jüngeren Altersklasse gingen 129 Nachwuchskämpfer auf die Matte. „Dieses Turnier zum Anfang des noch jungen Jahres ist eine erste Standortbestimmung und die nötige Qualifikationshürde auf dem Weg zu Nordostdeutschen und Deutschen Meisterschaften“, ordnet Benny Biemüller, Trainer an der Sportschule Frankfurt, ein, an der auch einige Judoka aus Märkisch-Oderland trainieren.

Die Frankfurter Sportschüler schlugen sich hervorragend. Allein zwölf Landesmeistertitel und elf weitere Medaillen gingen an sie. In der U 18 schoben sich besonders die jungen Männer in den Vordergrund. Allen voran Joren Westphal (Wulkow b. Booßen) und Nick Köhler (Lebus), die beide für den Polizeisportverein Frankfurt starten und in den schwierigen Gewichtsklassen -55 bzw. -66 kg triumphierten.

„Nick hat uns vor allem deshalb überrascht, weil er sich erst eine Woche vor den Landesmeisterschaften entschieden hatte, eine Gewichtsklasse höher als bisher zu starten. Er ist auch noch ein Jahr jünger als die meisten seiner Gegner. Da ist der Titelgewinn schon stark“, würdigt sein Trainer Michael Rex die Leistung des noch 15-Jährigen, die zugleich zeige, dass die Sportschüler eine solide Grundausbildung erhielten, um solchen Wechsel schnell zu meistern. Nick Köhler hatte sich im Finale gegen den zuvor stark kämpfenden Potsdamer Kilian Ochs recht schnell mit zwei klaren Wertungen durch Wurftechniken durchgesetzt.

Mit dem Vize-Landesmeistertitel kehrte Leon Braesel (-90 kg) zurück, Bronze sicherte sich Paul von Gahlen (-55/beide KSC Strausberg), die ebenfalls in Frankfurt lernen und trainieren. Ein Triumph war auch Josie Zimmermann vom KSC Strausberg gelungen, die in der weiblichen U 15 bis 63 kg siegte.

Alle Erst- bis Fünftplatzierten haben sich für die Nordostdeutschen Meisterschaften (Nodem) am 16. Februar qualifiziert, die ein weiteres Mal in Frankfurt stattfinden. Zudem ist aufgrund seiner Vorleistungen Sportschüler Dennis Rietz aus Bad Freienwalde gesetzt, der bei den Landesmeisterschaften verletzungsbedingt fehlte.

Auch in Niedersachsen wurden die Landesmeister ermittelt, wo in der U.21 zwei Lebuser zu Ehren kamen. Dan Matuscho-witz setzte sich in der U.21 in der Gewichtsklasse bis 66 kg durch. Tom Moritz (-73 kg) gewann Silber. Beide trainieren seit zwei Jahren am Judo-Stützpunkt in Hannover.