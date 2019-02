Jahr der Jubiläen und Junioren-WM

Änderung zur 40. Auflage: Während die internationale Oderrundfahrt im vorigen Jahr ihren Auftakt auf einem Kurs durch die Stadtteile Nord – hier auf der Kieler Straße – und Mitte erlebte, wird der Konvoi in diesem Jahr zu seiner Abschlussetappe in Frankfurt erwartet. © Foto: Winfried Mausolf

Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit der Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Bahnradsport sowie der 40. Internationalen Oderrundfahrt und dem 40. Old Man Race steht der Frankfurter Radsportclub 90 vor einem ereignisreichen Jahr. Über die Vorbereitung der Wettbewerbe sprach Kerstin Bechly mit Dan Radtke, Geschäftsführer des Vereins.

Herr Radtke, die Junioren-Weltmeisterschaften im Bahnradsport vom 14. bis 18. August sind zweifelsohne der sportliche Höhepunkt für den Verein und die Stadt. Wie laufen die Vorbereitungen?

Wichtig war zuerst einmal, die finanziellen Mittel aufzubringen. Das Budget beträgt rund 200 000 Euro. Da sind wir mit Fördermitteln von Bund, Land und Stadt sowie vielen Sponsorengeldern sehr gut aufgestellt. Manche Gespräche laufen noch. Die Homepage ist seit ein paar Wochen online, der Kartenvorverkauf soll im März beginnen. Voll im Gange ist die Arbeit an der Broschüre mit Zeitplänen, Porträts sowie Informationen zur Sportstätte, über die Stadt und Umgebung. Da wir mit vielen Besuchern von weither rechnen, wollen wir ihnen auch touristische Ausflugsziele vorschlagen.

Parallel dazu ist die Internationale Oderrundfahrt zu organisieren, die Anfang Juli nun auch schon zum 40. Mal stattfindet …

Da ist organisatorisch eigentlich schon alles durch, bis auf einige Details. Wir werden wieder zwei Etappenorte ändern. Der Auftakt am Donnerstag wird diesmal in Seelow stattfinden. Da haben wir vom Bürgermeister Jörg Schröder viel Unterstützung erfahren. Die Abschlussetappe am Sonntag führt die Straßenfahrer zum Jubiläum erstmals seit Langem in die Oderstadt. Hier werden wir auch die Sieger groß ehren. Die Etappen am Freitag in der Thälmannsiedlung bei Ziltendorf und am Sonnabend in Podelzig bleiben.

Zum 40. Mal findet auch der Old Man Race statt, ein Rennen für alle Altersklassen auf der Trainingsbahn in Groß Lindow, das Wilfried Schulz vom Verein organisiert. Ist hier etwas Besonderes geplant?

Wettkampfmäßig bisher nicht, aber es soll nach mehreren Jahren Unterbrechung mal wieder eine Abendveranstaltung geben.

Für wie viele sportliche Veranstaltungen hat der FRC 90 in diesem Jahr insgesamt den Hut auf?

Der Verein ist in zwölf Veranstaltungen involviert, darunter wieder mehrere Bundessichtungsrennen und den Kreisel mit den Deutschen Meisterschaften im Omnium im Dezember. Der Kreisel erlebt im übrigen seine zehnte Auflage.

Wie sieht es mit der Mitgliederentwicklung im Verein aus?

Wir sind ein wachsender Verein, übrigens im Radsport der einzige in Brandenburg. Wir haben derzeit 130 Mitglieder, zehn mehr als ein Jahr zuvor. Bei uns trainieren allein fast 50 Kinder. Für die U 11 bis U 15 der Vereine zwischen Frankfurt und der Uckermark steht am 16. Februar als Nächstes die Athletiküberprüfung an.

Bei den Erwachsenen wächst vor allem das Jedermann-Team KDT, mehr polnische Fahrer finden zu uns. Da sind wir im Stadtbild gut zu sehen. Und im Rückblick auf 2018 kann ich nur sagen: Es war ein insgesamt sehr erfolgreiches Jahr, auf das wir sehr stolz sein können.

Veranstaltungen in Verantwortung des FRC 90:

BDR-Sichtung: 26.-28. April Nachwuchs, 11./12. Mai Kurzzeit (auch bereits Anfang Januar), 27.-29. September Nachwuchs

40. Internationale Oderrundfahrt:

4.-7. Juli

Junioren-Weltmeisterschaft Bahn:

14. bis 18. August

40. Old Man Race: 14. September

16. Power Biking: 20. Oktober

Winterbahnrennen Nachwuchs/Elite: 30. November/1. Dezember, 7./8. Dezember

Landesmeisterschaften Omnium Bahn: 14. Dezember

10. Frankfurter Kreisel/Deutsche Meisterschaften Omnium: 20./21. Dezember