1. FC Frankfurt fährt zum vorletzten Test

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) Seinen fünften und vorletzten Winterpausentest absolviert Brandenburgligist 1. FC Frankfurt am Sonnabend ab 15 Uhr beim VfB Krieschow. Nach dem Übungsspiel gegen Ludwigsfelde (2:1) messen die Frankfurter Fußballer erneut mit einem Oberligisten die Kräfte.

„Dieser Test wird nur wenig Aussagekraft über den gegenwärtigen Stand haben, denn wir haben ein halbes Dutzend Akteure, die verletzt, krank oder im Resturlaub sind“, schränkt Jan Mutschler die Erwartungen ein. „Wichtiger ist, dass alle nach dem letzten Übungsspiel (am 16. Februar gegen Buckow – Redaktion) gesund und fit für den Rückrundenstart sind“, so der Trainer. Im Juli vergangenen Jahres hatten die Oderstädter auf dem heimischen Buschmühlenweg den Test gegen Krieschow glatt mit 0:3 verloren. Nun also auch ein Wiedersehen mit dem Ex-Frankfurter Verteidiger Dennis Hildebrandt (26), der wegen des Studiums im Juli 2017 in die Lausitz gewechselt ist.

Die Rand-Cottbuser unter Coach Toni Lempke (35) haben in der vorigen Saison als Oberliga-Aufsteiger (Nord) einen respektablen 8. Platz belegt, sind jetzt Siebte mit Anschlussmöglichkeiten nach weiter oben. Die Regionalliga-Absteiger FSV Luckenwalde und Chemie Leipzig, die punktgleich die Tabelle anführen, müssen noch im Kolkwitzer Ortsteil Krieschow (nur 500 Einwohner) antreten.