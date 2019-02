Kreisliga mit Frauen-Power

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Im Nachholspiel der Classic-Kegler-Uckermarkliga hat das Frauen-Team FC Schwedt IV seinen zweiten Saisonsieg ergattert. Wie schon in der Hinrunde konnte die vereinseigene dritte Mannschaft bezwungen werden. Den Liga-Höchstwert des 11. Spieltages schaffte mit Denise Röpke (SSV PCK I) ebenfalls eine Frau.

Auf einen Nachholtermin unter der Woche hatten sich die beiden FCS-Vertretungen geeinigt – dabei stand am Ende ein überraschendes 5:1 für die „Ladies“ zu Buche. Zwölf der insgesamt 16 direkten Bahnduelle in der Waldsportanlage konnten durch Team FCS IV gewonnen werden. Alle vier Bahnen entschied zum Auftakt Kapitänin Tina Merker für sich. Der in der Rangliste deutlich vor ihr rangierende Harry Harang erwischte einen völlig verkorksten Abend, auch der zur Mitte für ihn eingewechselte Manfred Ziemendorf konnte nicht verhindern, dass ein klares Resultat mit 4:0 Punkten/480:392 Kegeln ins Protokoll eingetragen wurde.

Zeitgleich musste Ilka Hammel beim 1:3/394:436 gegen Manfred Steffen den Teampunkt an den Kontrahenten abgeben, aber die vermeintlich stärkeren Keglerinnen sollten erst noch folgen.

Mandy Merker verfehlte ihren eigenen Saisondurchschnitt, der jetzt bei 481 Kegeln liegt, zwar knapp, hatte aber gegen Otto Fiebig beim 4:0/475:437 trotzdem deutlich die Nase vorn. Und Sabine Malcherek legte parallel sogar noch den Bestwert dieses Punktspiels mit 487 Kegeln hin und gewann gegen Eckhard Beer (464) drei der vier Bahnduelle. Im direkten Duell mit SSV PCK IV geht es dann am 16. März um den fünften Liga-Rang.

An der Tabellenspitze ist indes die Mannschaft SSV PCK I aus dem Titelkampf ausgeschieden. Ausschlaggebend für die Niederlage waren vor allem personelle Sorgen, die dem FC Schwedt II (2.) in die Karten spielten. Zwar waren Denise Röpke als Beste des gesamten Spieltages mit ihrem 3:1/525:459 gegen Thomas Schiller und Uwe Gurgel beim 3:1/519:478 gegen Jürgen Kneist deutlich niveaubestimmend für dieses Spitzenmatch. Doch im Startdurchgang hatte Dietmar Michaelis mit 3:1/465:441 gegen Robert Röpke bereits gepunktet.

Im zweiten Durchgang konnte dann PCK I das Handicap des Ersatzspielers (Lothar Becker mit nur 341 zu Fall gebrachten Kegeln) nicht kompensieren. Dessen Kontrahent Kay-Ingo Zillmann gewann alle vier Bahnduelle und machte durch 463 Kegel den Rückstand seines Teams mehr als wett. Weil es letztlich 1865:1826 Kegel für Gastgeber FCS II stand, gingen die zwei zusätzlichen Zähler an den Tabellenzweiten, der mit 4:2 gewann.

Seine Tabellenführung souverän verteidigen konnte das Team SSV PCK III durch ein 5:1/1933:1832 gegen PCK IV. Siegrun Koch, also wiederum eine Frau, war mit 498 Kegeln in diesem Wettkampf die Beste.

Mit jeweils nur zwei Minuspunkten führen PCK III und FCS II die Tabelle drei Spieltage vor Saisonschluss an. Auf die zweite FCS-Vertretung wartet in einer Woche das schwere Auswärtsspiel bei PCK II in der Breiten Allee. Sollte hier ein Erfolg gelingen, fällt die Titelentscheidung wohl am 16. März mit dem direkten Duell SSV III gegen FCS II erneut auf der PCK-Bahn.