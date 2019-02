Lauf-Auftakt am Sonnabend auf der Insel

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend wird die 23. Auflage der offenen Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft im Laufen und Walken gestartet. Der Auftakt erfolgt um 10 Uhr mit Start und Ziel neben der Inselgaststätte über zwei und sechs Kilometer. Fortgesetzt wird die Serie mit diesen Strecken an den nächsten beiden Sonnabenden. Diese drei Wettbewerbe werden erstmalig zu einer Winterserie zusammengefasst und zusätzlich zur Stadtmeisterschaft separat gewertet. Die besten Drei jeder Altersklasse erhalten Medaillen.

Fortgesetzt wird die Stadtmeisterschaft am 16. März ebenfalls auf der Insel mit einem Wettbewerb über zwei und zehn Kilometer. Dem schließen sich drei Crossläufe an: Zunächst wird am 23. März der Diehloer Hügellauf mit Start und Ziel am Neuzeller Landweg über 2,5 und 5,0 Kilometer bestritten. Am 20. Aprilsteht der Ostercross mit Start und Ziel neben der Inselhalle an (1,7 und 5,1 km). Neu ist der Cross an den Goldfischteichen über 2,2 und 4,4 Kilometer. Gelaufen wird auf einer profilierten 1070-m-Runde, die zum Teil durch den Park am Rosenhügel führt.

Dabei bewegen sich die Athleten auf historischem Grund: Im Jahr 1965 waren dort die Frankfurter Bezirksmeisterschaften und die DDR-Meisterschaften im Crosslauf ausgetragen worden. Bereits damals waren die Athleten während ihrer Wettbewerbe der Rosen ansichtig geworden. Allerdings dürfte diese Umgebung für die Starter eher nebensächlich sein, da der Parcours sowohl konditionell als auch koordinativ mit Treppen, Anstiegen und etwas abschüssigen Passagen einiges abverlangt.

Abgeschlossen wird die Serie wie im Vorjahr mit Bahnläufen an der Eisenbahnstraße über 1000 und 3000 Meter. Zum ersten Mal sind bei der Stadtmeisterrschaft Walker und Nordic Walker zugelassen. Diese werden Altersklassen-unabhängig nach Geschlecht gewertet. Es wird nicht unterschieden, ob mit oder ohne Stöcke gewalkt wird. Organisator ist wie im Vorjahr das Eisenhüttenstädter Friedenshaus.