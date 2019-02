MOZ

Frankfurt (MOZ) Am Mittwochabend haben mehrere Menschen in Frankfurt, Müllrose und Jacobsdorf Anrufe von angeblichen Polizisten erhalten. In allen Fällen versuchte der Anrufer, an Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen. Alle Angerufenen haben richtig reagiert. Sie haben keine Angaben zu ihren wirtschaftlichen Verhältnissen preisgegeben und umgehend die Polizei informiert. (red)