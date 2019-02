Auch gebrauchte Briefmarken helfen

red

Lobetal „Ge(k)lebte Ökumene“ könnte das Motto einer Briefmarken-Sammel-Aktion des Klosters Alexanderdorf für die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal lauten. Drei Kartons mit Briefmarken kamen zusammen. Dies scheint im ersten Augenblick nicht viel zu sein. Doch sie können helfen.

Nicht nur Sondermarken, deren Erlös unter anderem der Wohlfahrt oder dem Naturschutz zu Gute kommt, sondern auch gebrauchte Postwertzeichen können helfen. So werden seit über 125 Jahren in den von Bodelschwingschen Stiftungen Bethel in Bielefeld und Lobetal Briefmarken für einen guten Zweck gesammelt. Das wissen auch die Schwestern der Abtei Sankt Gertrud in Alexanderdorf/Amt Mellensee. Und so konnte Schwester Dorothea dem Lobetaler Mitarbeiter und langjährigem Freund des Klosters, Lutz Reimann, eine große Menge an Briefmarken übergeben. „Es ist gut zu wissen dass durch die Briefmarken Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen gesichert werden können“, sagte Schwester Dorothea. „Mit dem Erlös aus dem Verkauf der sortierten Marken können wir zusätzliche Angebote für die Menschen in besonderen Lebenslagen finanzieren“, ergänzt Lutz Reimann.

Lobetal ist für die Benediktinerinnen in der Nähe von Zossen kein unbekannter Ort. Seit der Gründung ihres Kloster im Jahre 1934 gab es immer wieder Berührungspunkte zwischen den damaligen Hoffnungstaler Anstalten Lobetal und der Abtei Sankt Gertrud. Früher ging es eher um landwirtschaftliche Themen wie Schweinezucht und die Reparatur von Geräten. Heute sind es Lobetaler, die das schöne Gästehaus in Alexanderdorf aufsuchen, oder ein „Betriebsausflug“, der die Schwesternschaft nach Lobetal führt.

Weitere Informationen über Briefmarken für Bethel und das Kloster Alexanderdorf im Internet unter www.briefmarken-bethel.det und www.kloster-alexanderdorf.de