Bleistift oder Tusche – alles erlaubt

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Der achtjährige Matti Muth aus Schwedt hat es mit seiner Malarbeit von einer Ziege auf das Titelblatt für den Aufruf zum Internationalen Zeichenwettbewerb geschafft. In diesem Jahr findet der Wettbewerb zum52. Mal statt. Der Förderverein der Schwedter Musik- und Kunstschule ist Organisator und hat Kinder und Jugendliche bis20 Jahre zum Malen und Zeichnen aufgerufen.

„Gestaltet individuelle und originelle Bilder über euren Alltag, eure Umwelt, eure Träume, Märchen und alles, was euch bewegt“, heißt es darin. „Zeigt uns dabei, wie ihr in den unterschiedlichsten Techniken arbeitet.“ Kinder und Jugendliche aus Deutschland und der ganzen Welt können mitmachen. Der Wettbewerbsaufruf ist bis nach Tuapse gedrungen. Das ist seit 2018 Schwedts Partnerstadt in Russland.„Wir sind neugierig auf Arbeiten aus Tuapse, hoffen aber auch auf viele Schwedter Mädchen und Jungen, die mitmachen“, heißt es aus dem Förderverein.

Der Schwedter Internationale Zeichenwettbewerb gehört zu den bedeutendsten Mal- und Zeichenwettbewerben in Deutschland. Jedes Jahr schicken Kinder aus aller Welt ihre künstlerischen Arbeiten nach Schwedt. Bis zu 2000 Einsendungen gibt es jedes Jahr. Die 600 schönsten Zeichnungen werden im Herbst in einer Ausstellung gezeigt und Preise verliehen.

Jeder Teilnehmer kann nur eine Arbeit einsenden. Es darf auch eine Gemeinschaftsarbeit einer Gruppe eingereicht werden, egal, ob aus Schule, Kita oder Hobbygruppe. Ob Buntstift oder Tusche – alle Techniken sind erlaubt. Einsendeschluss ist der 1. Juli.

Arbeiten senden an: Interna-tionaler Zeichenwettbewerb, Lindenallee 62 a, 16303 Schwedt