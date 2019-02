Griff in die Rücklage für Gerätehaus

Anett Zimmermann

Falkenberg (MOZ) Der Haushalt für das laufende Jahr ist am Montagabend vom Amtsausschuss des Amtes Falkenberg-Höhe beschlossen worden. Allerdings mit einer größeren Änderung. Darüber informierte jetzt Amtsdirektor Holger Horneffer. „Wir haben den Beschluss zum Haushalt bereits in der Januar-Sitzung gut vorbereitet und viele Punkte intentensiv besprochen“ erklärte er und verwies auf eine jetzt „einzige wirkliche Änderung“. So sei im Haushalt noch die Planung für das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Leuenberg berücksichtigt worden. Die Mitglieder des Amtssausschusses haben sich demnach dafür ausgesprochen, bereits für den Neubau angesparte Mittel aus der Rücklage in Höhe von bis zu 125 000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Mit der Summe soll sowohl der Grunderwerb der für das Vorhaben bereits vorgesehenen Fläche zwischen dem jetzigen Gerätehaus und der Kita als auch die Vorbereitung des Projekts bis hin zu den Bauantragsunterlagen realisiert werden, berichtete der Amtsdirektor.

Alle zuständigen Fachbehörden seien bereits vorab einbezogen und beteiligt worden. Horneffer zeigte sich deshalb zuversichtlich, dass die Umsetzung des Vorhabends nun in der Projektierungsphase zügig vorangetrieben werden kann.

Beschlossen worden seien in der Sitzung am Montag auch die Änderungen der Satzung über den Kostenersatz und die Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Falkenberg-Höhe. Dazu seien in der Sitzung zuvor bereits Fragen abgearbeitet worden. Betrachtet würden dazu die tatsächlich entstandenen Kosten der vergangenen beiden Jahre, so der Amtsdirektor. Letztlich müsse alles auf die Minute heruntergerechnet werden.

Als Beispiel nannte Holger Horneffer den Einsatz eines Tanklöschfahrzeugs 16/24, für das zuletzt 5,60 Euro pro Minute in Rechnung gestellt worden sind. In der jetzt neuen Satzung seien es 5,13 Euro. „Letztlich zieht sich dies komplett durch. Alle Beträge waren nach unten zu korrigieren“, sagte der Amtsdirektor.

Mit Hinweis auf die in vielen Bereichen steigenden Kosten hätten einige Ausschussmitglieder die Gebührenhöhe gern unangetastet gelassen. Das wiederspreche jedoch dem Gesetzgeber. Zudem würden höhere Kosten ja später brücksichtigt.