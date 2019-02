Wenn Schüler einmal Lehrer sein dürfen

Elina Schwarz

Angermünde Am Einstein-Gymnasium Angermünde durften die Schüler der 11. Klasse eine Woche lang in der jährlichen Projektwoche wieder einmal Lehrer spielen. Traditionell gestalten die Gymnasiasten vor den Winterferien eine Woche lang Projekte, deren Themen sie selbst mit auswählen können. Von den „Goldenen 20ern“ hinüber in die Tier- und Pflanzenwelt der Blumberger Mühle bis zu Plastikvermüllung und Recycling und Rassismus reichten die verschiedenen Themen, mit denen sich die Schüler auseinandersetzten.

Das Besondere: Geleitet wurden die Projekte von Schülern für Schüler. Die älteren Jahrgänge leiteten die jüngeren an. Die Lehrer blieben dabei vollkommen im Hintergrund.

Nach einer kurzen theoretischen Einführung der Siebent- und Achtklässler in die jeweiligen Themen durch die Schülerlehrer führten die Gruppen gegenseitig Interviews oder Umfragen zu ihren Themen durch. In der Projektgruppe „Alles für die Tonne – Was passiert mit unserem Müll?“ ging es beispielsweise um Mülltrennung, Müllvermeidung, insbesondere Verzicht auf Plastik , und die kriitische Auseianandersetzung mit dem eigenen Verhalten. Eine andere Projektgruppe befasste sich mit dem Thema Rassismus und sammelte Unterschriften in der gesamten Schülerschaft und bei den Lehrern, um den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ für das Einstein Gymnasium Angermünde zu erhalten.

Sie entwickelten ein Konzept, wie dieser hohe Anspruch im Schulalltag umgesetzt und gelebt werden soll. Einige Gruppen unternahmen auch Exkursionen, zum Beispiel für das Projekt „Die Goldenen 20er“. Sie besuchten das Kunstmuseum in Berlin-Charlottenburg, um dort eine Ausstellung von Bildern zu surrealen Welten zu besichtigen.

Diese philosophisch als auch in Literatur, Kunst und Filmen auftretende Kunstform entwickelte sich vor allem nach dem ersten Weltkrieg und war prägend für die 1920er Jahre.

Mit dem Ablauf der Projektwoche stellte jede Gruppe ihre Ergebnisse ausführlich öffentlich vor.

Das Projekt „Wir gegen Gewalt & Rassismus“ präsentierte zum Beispiel einen selbstgedrehten und bearbeiteten Film, der die verschiedensten Seiten von Gewalt und Rassismus zeigt.

Zusammen mit der Naturwacht der Blumberger Mühle illustrierten andere Schüler Geschichten rund um die Natur für ein Buchprojekt. Dass die Ergebnisse dieser Projektwoche nachhaltig sind und auch nach den Ferien im Schulalltag weiter wirken, motivierte die Schüler ganz besonders.

(Die Autorin Elina Schwarz ist Schülerin der 11. Klasse des Einstein-Gymnasiums.)