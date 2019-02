Bahnoffensive für mehr Fahrradparkplätze

Futuristisch: Die Fahrradstadt Amsterdam setzt mit extra Parkhäusern und Parkplätzen Maßstäbe. Doch ganz so hoch hinaus will man in Angermünde nicht gehen. Hier nutzt man das erstmalige Angebot der Deutschen Bahn, zusätzlich 150 bis 200 Stellplätze für Drahtesel am Bahnhof zu schaffen. © Foto: Oliver Voigt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) 100 000 neue Fahrradstellplätze sollen an deutschen Bahnhöfen entstehen. Angermünde ist die erste Kommune, die sich an der Bahnoffensive Bike+Ride beteiligt.

Wer zu den Pendlerstoßzeiten am Angermünder Bahnhof einen Parkplatz erwischen will, braucht Glück. Das betrifft nicht nur Autofahrer, sondern auch Radler. Die 60 Fahrradstellplätze sind fast immer ausgebucht und so mancher kettet deshalb seinen Drahtesel an Laternenpfähle oder an Fahrradständer benachbarter Geschäftshäuser. Doch das soll sich ändern.

Die Stadt Angermünde beteiligt sich als bundesweit erste Kommune an der Bahnoffensive Bike + Ride. Damit wollen die Deutsche Bahn und das Bundesumweltministerium umweltfreundliche Mobilitätsangebote in Kommunen unterstützen.

Angermünde hat großen Bedarf und diese einmalige Chance sofort ergriffen. „Es ist das erste Mal, dass uns die Bahn aus eigener Initiative entgegenkommt. Sonst musste die Stadt mit der Bahn oft jahrelang um Parkplätze oder die Toilette kämpfen“, betont die Angermünder Bauamtsleiterin Susanne Tahineh.

Schon Anfang Januar gab es eine erste Vor-Ort-Begehung, um geeignete Standorte für neue Fahrradparkplätze auszumachen. „Wir wollen bevorzugt Bahnflächen nutzen, die mietfrei zur Verfügung gestellt werden, statt unsere eigenen Flächen zu verbauen, die die Stadt einst für viel Geld von der Bahn abgekauft hatte. Die halten wir frei, um sie selbst nach Bedarf entwickeln zu können “, sagt Susanne Tahineh. So werden beispielsweise Flächen hinter dem Langzeit-Parkplatz und am alten Trafohaus in der Heinrichstraße in Betracht gezogen. Die Planungen übernimmt die Deutsche Bahn. Außerdem besteht die Möglichkeit einer Förderung von 40 Prozent für die Stellplatzanlagen. Auch der Landkreis signalisierte bereits, einen finanziellen Zuschuss zu geben, weil Angermünde der wichtigste Eisenbahnkotenpunkt der Uckermark sei.

Von der Stadt ist angedacht, 100 bis 150 neue Fahrrad-Stellplätze zu schaffen. Maximal möglich seien 200, die die Stadtverordneten auch ausschöpfen wollen, um Angermünde für die Zukunft als umwelt- und fahrradfreundlichen Verkehrsknotenpunkt fit zu machen. „Dann entschärft sich vielleicht auch die Parkplatzsituation, weil mehr Menschen vom Auto aufs Fahrrad umsteigen, um zum Bahnhof zu kommen“, gibt Heiko Poppe (Linke) zu bedenken. Als mögliche Variante könnte eine Doppelstockanlage errichtet werden. Auch an verschließbare Boxen für hochwertige Räder sowie an eine teilweise Überdachung ist gedacht. Welche Variante zum Tragen kommt, wird der endgültige Standort entscheiden und nicht zuletzt die Kosten, die die Stadt für besondere Ausstattungen aufbringen müsste.