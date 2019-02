50 neue Wohnungen auf dem Gelände der Alten Fleischerei geplant

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Mehr als 1 000 Wohnungen sind aktuell in Oranienburg geplant oder werden bereits gebaut. Ein „grünes“ Wohnungsbauprojekt der Volksbau 2018 entsteht jetzt im Herzen der Innenstadt, am Standort der Alten Fleischerei an der Rungestraße.

Dort haben die Abbrucharbeiten in diesen Tagen begonnen. Auch das zuletzt als Restaurant genutzte historische, aber nicht denkmalgeschützte Gebäude der Alten Fleischerei wird dem Neubau geopfert. Die alte Eiche daneben bleibt aber erhalten. Auf dem Gelände zwischen Runge- und Liebigstraße sowie Am Mühlenfeld will die Volksbau 2018 acht Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 50 Mietwohnungen bauen. Entstehen soll ein ausgewogener Wohnungsmix von Drei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen von 65 bis 120 Quadratmetern Größe.

„Wir wollen Wohnraum für verschiedene Lebenssituationen bauen“, sagt Andreas Stahl, Geschäftsführer der Pro B Planungsgesellschaft Berlin/Tübingen, die das Vorhaben vom Grundstückskauf, der Planung über die Fertigstellung bis zum Einzug der Mieter betreut. Sowohl die klassische Familie als auch Alleinerziehende mit Kindern und Menschen im fortgeschrittenen Lebensabschnitt sollen dort ein für sie passendes Zuhause finden. Auch innovative Wohnmodelle, etwa eine Senioren-WG und integrative Wohnungen, sind vorgesehen.

Alle acht Häuser haben Keller, in denen 27 Tiefgaragenplätze, einige davon mit Stromanschluss für E-Autos, aber auch komfortable Fahrradabstellmöglichkeiten geplant sind. Ein grüner Innenhof, in dem ein Pavillon als Gemeinschaftsraum gebaut wird, soll als zentrales gemeinschaftsbildendes Element allen Bewohnern zur Verfügung stehen. Alle Gebäude werden nach dem KfW-40-Standard gebaut. Das bedeutet, dass sie nur 40 Prozent der Heizenergie benötigen, die nach der Energieeinsparverordnung zulässig wäre. Auf den Dächern wird eine Photovoltaikanlage installiert, die nach dem Mieterstrom-Modell der Firma Naturstrom betrieben werden soll.

Zwölf Millionen Euro investiert die Volksbau 2018, die zu 90 Prozent der Umweltbank Nürnberg und zu zehn Prozent der Pro B Gruppe Berlin/Tübingen gehört, an der Rungestraße. Derzeit wird der Bauantrag vorbereitet. Mit den Neubauarbeiten soll im Sommer begonnen werden. 2021 könnten die ersten Mieter einziehen.