Rewe liefert Lebensmittel

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Schlechte Nachricht für die Edeka-Kunden der Filiale in der Rathaus-Passage: Die neue Inhaberin Doreen Mattot hat den Lieferservice von Lebensmitteln eingestellt. Ersatz finden Kunden dagegen bei der Rewe-Händlerin Christina Graep. Der Markt in Westend liefert zweimal wöchentlich im gesamten Stadtgebiet.

Die Einstellung des Lieferservices durch den Edeka-Markt in der Rathaus-Passage sorgt bei vielen Kunden für Unmut. Gleich mehrere Leserbriefe erreichten die MOZ-Redaktion in Eberswalde. So schrieb etwa eine gehbehinderte, älteren Dame: „Wir Kunden wurden kurzerhand vor die Tür gesetzt.„ Edeka liebt Lebensmittel, aber wohl keine Menschen, beschwert sie sich. Vor allem Senioren haben den wöchentlichen Lieferservice von Edeka-Gottschalk genutzt. Auch Edeltraut Maeß, Vorsitzende der Gruppe 23 der Volkssolidarität bedauert, dass Edeka künftig nicht mehr zu den Alten in Nordend liefert. „Die Nordend Senioren danken dem Kollektiv von Frau Gottschalk für die geleisteten Lieferungen“, heißt es in einem Brief.

„Der Lieferservice hat sich für uns nicht gerechnet“, bestätigt Edeka-Händlerin Doreen Mattot den Stopp für den Lieferservice. Die Einzelhändlerin hat vor einigen Wochen die Filiale von Evelyn Gottschalk in der Rathaus-Passage übernommen. Sie hat binnen einer Woche den kompletten Markt umgebaut und modernisiert. Die Entscheidung über die Zukunft des Lieferservice habe sie sich nicht leicht gemacht. Erschwerend kam hinzu, so Mattot, dass die beiden Fahrer gekündigt haben. Neues Personal mit entsprechender Qualifikation zu finden, sei nicht einfach.

Onlinehandel und Lieferservice von Lebensmitteln für die Kunden anzubieten, ist für viele Einzelhändler aktuell ein Zuschussgeschäft. Der Umsatz und vor allem der Gewinn deckt zumeist nicht die Kosten für Personal und den Unterhalt der Lieferfahrzeuge. Lebensmittel haben schließlich eine sehr geringe Gewinnmarge, teilweise werden nur ein paar Cent an Gurke, Mehl & Co. verdient. Auch wenn der Bereich weiterwächst, hat der Onlinehandel von Lebensmittel lediglich einen Marktanteil von 4 Prozent. Discounter wie Aldi, Netto und Lidl verzichten ganz auf Lieferdienste, immer mehr Vollsortiment-Händler wie Edeka- und Rewe versuchen dagegen ihr Glück. Vor allem Rewe, deutschlandweit drittgrößter Handelskonzern, forciert derzeit diesen Geschäftsbereich.

So auch in Eberswalde: Hier bietet Rewe-Händlerin Christina Graep einen Lieferservice für Lebensmittel an. In Eberswalde nutzen vor allem ältere Menschen den Lieferservice von Rewe in der Heegemühler Straße, bestätigt die selbständige Kauffrau. Auch Edeltraut Maeß von der Volkssolidarität rät den Nordender Senioren künftig im Rewe in Westend einzukaufen und sich die Einkäufe bequem liefern zu lassen. „Für eine Liefergebühr von zwei Euro bei einem Mindestbestellwert von 20 Euro liefern wir im gesamten Stadtgebiet“, erklärt die Marktchefin Graep. Immer dienstags und donnerstags Nachmittag wird ausgeliefert. Bestellungen werden bis Mittwoch telefonisch oder per E-Mail angenommen. Möglich ist auch, seinen bezahlten Einkaufswagen einfach bei den Mitarbeitern im Markt abzugeben und die Einkäufe anschließend durch den Lieferservice bringen zu lassen. Rewe stellt dabei sicher, dass auch gekühlte und tiefgefrorene Lebensmittel unbeschadet beim Kunden ankommen. Rewe-Händlerin Graep ist zufrieden mit dem bereits 2017 eingeführten Service. Sie betrachtet den Service, auch wenn man damit nichts verdienen kann, als wichtiges Mittel zur Kundenbindung. „Die Kunden haben es im Markt regelrecht eingefordert“, erzählt sie. Der Lieferservice besteht seit Ende 2017 und wurde kaum aktiv beworben. Es habe sich per Mund-zu-Mund-Propaganda rumgesprochen. Immer mehr würden nun auf diese Dienstleistung zurückgreifen, heißt es. Der Auslieferungsfahrer habe an manchen Tagen volles Programm und sei mit seinem roten Lieferwagen im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Rewe-Händlerin Graep hofft auf weiteren Rückenwind durch die Rewe-Zentrale. Dann könnte der Bringdienst noch besser laufen.