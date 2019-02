Melchows Karneval steuert die Karibik an

Olav Schröder

Melchow (MOZ) Die elfte Saison des Melchower Karnevals steuert ihrem Höhepunkt entgegen. Am 23. Februar führen die Karnevalisten ihr neues Programm „Karibikstrand am Waldesrand“ auf. Die Vorbereitungen laufen seit Wochen und Monaten.

Der Fahrplan für die fünfte Jahreszeit ist fest eingeplant. Alljährlich findet nach dem Auftakt im November im Februar die Hauptveranstaltung statt. Doch die närrische Zeit lässt die Akteure des Melchower Carneval-Vereins (MCV) das gesamte Jahr nicht los. „Das Motto für jede Saison wird schon frühzeitig festgelegt. Im Sommer steht es eigentlich“, sagt der Vorsitzende Marko Schmidt. Im Anschluss daran beginnt eine seit vielen Jahren erprobte Vorbereitungszeit mit besonderem Zuschnitt. Doch der große Erfolg und Zuspruch der jährlichen Veranstaltung gibt den Karnevalisten Recht. Inzwischen fest etablierte Kleingruppen kommen zusammen. Jede erarbeitet für sich und unabhängig von den anderen einen Programmbeitrag. Einzige Voraussetzungen: Er sollte zu dem Motto passen und es darf keine Übeschneidungen geben. „Die Gruppen arbeiten parallel zueinander an ihren Auftritten. Erst zur Generalprobe, am Tag vor der Aufführung, kommen sie das erste Mal zusammen, um das komplette Programm auf der Bühne durchzuspielen“, berichtet Markus Schmidt. Unterschiedlich viele Melchower wirken an den Beiträgen mit, vom Duo bis zur zehn- oder zwölfköpfigen Gruppe reicht das Spektrum. Mehrfachteilnahmen sind nicht ausgeschlossen.

Mit dem Jahresbeginn nehmen die Aktivitäten zu. Die Dekogruppe kommt an den Wochenenden zusammen und bereitet den Saal und die Ausstattung der Karnevalisten vor. Ebenfalls im Januar trifft sich die Gruppe „Roter Faden“, berichtet Marko Schmidt weiter. Ihre Aufgabe ist es, aus den unterschiedlichen Einzelpunkten Gesamtprogramm einschließlich der Moderation zusammenzustellen. Dabei geht es nicht nur darum, für einen inhaltlich abwechslunsreichen und spannungsgeladenen Abend zu sorgen. Viel Wert wird dabei darauf gelegt, dass nicht nur nacheinander einzelne Nummern angesagt werden, sondern eben der „rote Faden“ gefunden wird, der die Zuschauer durch den gesamten Abend trägt. Diese Rahmenhandlung kann ganz unterschiedlich ausfallen, es kann sich um eine Weltreise handeln oder auch um einen „verrückten Professor“, der durch sein Haus führt. Die Auftritte der einzelnen Gruppen müssen aber auch organisatorisch vom Ablauf her aufeinander abgestimmt sein. Die Requisiten sind im richtigen Moment bereitzuhalten und die Zeiten zum Umkleiden muss ausreichen. Und zum Schluss läuft dann alles stets wie am Schnürchen

„Abgesehen von der Generalprobe gibt es nur noch einmal ein weiteres Vorbereitungstreffen für alle“, sagt Marko Schmidt. Dies ist bei der Durchlaufprobe der Fall. Dann wird das Programm auch mit Beleuchtern, DJ und den Helfern hinter der Bühne geprobt und die Einstellungen der Technik und Rechner für die multimediale Ausgestaltung des Programm sind zu überprüfen.

In diesem Jahr kündigt der MCV an, inmitten der märkischen Wälder – vielleicht sogar bei Schnee – mit einer karibischen Strandparty die Stimmung zum Kochen bringen zu wollen.

Der MCV zählt heute rund 60 Mitglieder aus Melchow und Umgebung. Am Programm wirken alljährlich 40 bis 50 Akteure mit. Allein in den Tanzgruppen sind 20 bis 25 Kinder und Jugendliche vertreten.

Bis zur Wende gab es in Melchow fünf Karnevalsveranstaltungen. Als dann die Gaststätte schloss, fehlte die Spielstätte für die Aufführungen. Das änderte sich erst wieder mit der Eröffnung des „Lindengarten“, dem Melchower Gemeinde- und Touristischem Begegnungszentrum. 2008 erfolgte wieder eine Karnevalsveranstaltung und seitdem alljährlich bis heute ohne Unterbrechung. Der „Lindengarten“ und der MCV passen gut zueinander. Die Gemeinde hat für eine technische Austattung gesorgt, die sich bestens für Ton-, Film- und andere Effekte nutzen lässt, freut sich Marko Schmidt. Ohne den MCV würde diese Ausstattung sicherlich anders aussehen.

Von den ursprünglichen Karnevalisten sind auch heute noch einige dabei, beispielsweise die unermüdliche Christiane Buschmann. Hinzu kommen sind viele nachgewachsende Karnevalisten. Die umtriebigen MCV-Mitglieder wollen dabei nicht nur bühnenerfahrene Mitstreiter ansprechen. Alle, die sich und ihre Ideen einbringen möchten sind gefragt. Kinderbetreuung, Handwerk, Elektronik, Raumgestaltung oder Pressetexte schreiben gehören zu den vielfältigen Beschäfftigungsfeldern hinter der Bühne. Auch wer ein Musikinstrument beherrscht oder singen kann, ist herzlich willkommen. Eine E-Mail an mcv-melchow.de mit dem Betreff „ich will mitmachen“ reicht.

Eine weitere Besonderheit des Melchower Karnevals ist, dass die Eintrittskarten sehr gefragt sind. Nur an zwei Tagenn findet ein Vorverkauf statt, nämlich am 9. und am 16. Februar, und zwar in der Melchower Bäckerei Haupt, Alte Dorfstraße 1. Der Sitzplatz kostet 15 Euro, der Stehplatz ist für zehn Euro zu haben.