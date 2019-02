MOZ

Frankfurt (MOZ) Zum wiederholten Mal kamen am Donnerstag gegen 0.40 Uhr Polizeibeamte an der Seelower Kehre zum Einsatz. Dort fühlten sich Nachbarn vom Partylärm aus einer Wohnung gestört. Nachdem die Beamten die Gäste zur Ruhe aufgefordert und die Wohnung wieder verlassen hatten, verstärkte sich der Lärm wieder. Nun erteilten die Polizeibeamten Platzverweise und nahmen den stark alkholisierten 34-jährigen Mieter der Wohnung in Gewahrsam.