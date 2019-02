„Unser Zentrum ist die Brücke“

Kommentar: Neue, alte Mitte

Wo ist hier eigentlich das Zentrum? Eine Frage, die sich in Frankfurt nicht so leicht beantworten lässt. Am ehesten wohl noch rund ums Rathaus. Oder doch eher an der Magistrale? In Słubice sieht es kaum besser aus. Einen Kern, auf den alles zuläuft, gibt es nicht. Stattdessen wirkt das Stadtgebiet regelrecht zerschnitten.

Die Nachkriegsordnung hat aus einer Stadt an der Oder zwei gemacht. Und sie damit auch aus dem Gleichgewicht gebracht. Denn bis zur Teilung befand sich das natürliche Stadtzentrum an der Stadtbrücke. Erst der Wegfall der Grenzkontrollen 2007 hat den Blick wieder frei dafür gemacht, dass Frankfurt und Słubice eigentlich kein Zentrum fehlt. Es ist bereits da. Viele Tausend Menschen, die täglich die Brücke queren, sind der schlagende Beweis dafür. Nur muss dieses Zentrum endlich städtebaulich mit Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangeboten und Gastronomie beplant werden. Und zwar gemeinsam. Für eine neue, alte Mitte am Puls der Doppelstadt.⇥Thomas Gutke