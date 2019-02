Beim Tanzen hat es gefunkt

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Für Verliebte ist das gemeinsame Leben ein großes Abenteuer. Darum sucht die MOZ zum Valentinstag am 14. Februar Pärchen, die frisch verheiratet sind und das verflixte siebte Jahr noch vor sich haben – wie und Christin und Marcel Schnieber aus Fürstenwalde.

Die Zahl Sieben bringt ihnen Glück: Am 7.7.2018 haben Christin und Marcel Schnieber vor rund 70 Gästen geheiratet – nach sieben Jahren Beziehung. „Wir kennen uns eigentlich schon immer“, sagt der 32-Jährige. Beim Tanzkreis, den der Fürstenwalder inzwischen leitet, hat das Paar sich kennengelernt. „Wir haben dort erst zusammen getanzt, irgendwann war ich dann Lehrer“, erzählt Marcel Schnieber.

Die Liebe kam und blieb; sieben Jahre später, bei ihrer Trauung in Kolberg in der Nähe von Storkow, tanzt das Paar zum ersten Mal klassischen Walzer: zu dem Song „Perfect“ von Ed Sheeran. Die Bezeichnung „perfekt“ hat auch der Heiratsantrag zwei Jahre zuvor verdient. „Das war bei meinem 30. Geburtstag“, erzählt Marcel Schnieber. Der befreundete Sänger Kesh habe zu dem Anlass ein Lied performt, in dessen selbstgeschriebene Zeilen Schnieber seinen Antrag verpackt hat. „Eigentlich wollte ich danach auch noch auf die Bühne und was sagen, aber da ging gar nichts mehr.“ „Ich habe trotzdem ja gesagt“, erwidert die 25-Jährige. „Wir wussten beide, dass es der richtige Schritt ist.“

Neben dem gemeinsamen Engagement für den Tanzkreis – sie ist bei Auftritten dabei, hilft bei den Kostümen – verbringt das Paar auch privat viel Zeit miteinander: „Wir reisen total gerne“, sagt Marcel Schnieber. Thailand, USA, in den Flitterwochen Singapur und Bali – Mitbringsel von diesen Abenteuern schmücken die Küche der gemeinsamen Wohnung. Nicht nur mit dem Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff sind die beiden unterwegs, sie fahren auch Motorradroller.

Doch ebenso wie die Zeit zu zweit schätze jeder für sich seine Freiheiten: „Freunde treffen, etwas ohne den anderen unternehmen, diese Freiheit geben wir uns“, sagt Christin. Sie erwartet ein Kind. Das Abenteuer Liebe geht in die nächste Runde.

