Zurück im Wald seiner Kindheit

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Die Stadt Bad Freienwalde hat einen neuen Förster. Und nicht nur das. Christoph Nass ist – ganz offiziell – Leiter des Forst-, Baum- und Kommunaldienstes. Vor allem aber ist er an den Ort zurückgekehrt, den er seit Kindertagen kennt.

Am 1. Februar hat Christoph Nass seine neue Stelle angetreten. Sein Büro hat er in dem roten Container auf dem Gelände der Köhlerei. Darin befindet sich außer einem Schreib- und einem Besprechungstisch sowie jeder Menge Akten noch nicht viel. Eine Hundedecke allerdings schon. Denn ein Förster braucht einen Hund, sagt Christoph Nass. Deshalb wird ihn Vorsteherhündin Maja stets begleiten. Und das Aufgabengebiet, das dem 39-Jährigen, der in Bad Freienwalde aufgewachsen und bereits in dritter Generation Förster ist, ist weit gefasst.

Über rund 1200 Hektar Wald verfügt die Stadt. Eine „Inventur“ ist im Vorfeld schon erfolgt, von der Firma OGF, für die Christoph Nass zuletzt tätig war. Dabei wurden auch Pläne erstellt, wie sich der Wald künftig entwickeln kann und soll. „Denn es ist immer auch ein Spagat zwischen Wirtschafts- und Erholungswald“, sagt Rainer Texdorf, Fachdienstleiter Stadtplanung und Bauordnung. 22 Bewerber gab es auf die Stelle. Aus ganz Deutschland. „Wir haben den besten eingestellt.“

Und damit Christoph Nass einen Traum erfüllt. Nach dem Studium der Forstwissenschaften in Sachsen und dem zweiten Staatsexamen in Nordrhein-Westfalen war er dort im Landesbetrieb beschäftigt. Bevor er dann zu besagter Fachfirma nach Potsdam wechselte. Doch eigentlich wollte er am liebsten nach Bad Freienwalde. Zurück in den Wald seiner Kindheit. In dem er als Jungpionier Bäume gepflanzt hat.

Dort liegt nun jede Menge Arbeit vor ihm. Das Interessante sei die unterschiedliche Struktur der Baumarten und die damit in Zusammenhang stehenden waldbaulichen Möglichkeiten. „Wir sind hier nicht nur auf Kiefern beschränkt“, sagt Nass. Denn die seien auf dem Markt gerade ohnehin nicht gefragt. Und da er auch angetreten ist, um das wirtschaftliche Ergebnis zu verbessern, spielen die richtigen Sortimente zur richtigen Zeit eine Rolle. Außerdem die Jagd und möglicherweise die Wildvermarktung.

Als weiteren Schwerpunkt seiner Tätigkeit sieht Christoph Nass das Thema Waldverjüngung. Auch ist eine nachhaltige Wirtschaft sein Ziel. „Bei Douglasien und Eichen ist die Wertschöpfung sehr groß“, gibt er ein Beispiel. Die Herausforderungen im Wald liegen dabei vor allem in der Topographie. Denn: Die vielen Hanglagen sind nur mit Spezialtechnik zu bewirtschaften. Unterstützung bekommt Christoph Nass vom Waldarbeiter und den Gemeindearbeitern, die er nun gemeinsam koordiniert.

Auch die Baumpflege im Stadtgebiet fällt in seinen Arbeitsbereich. Damit wird er ebenfalls zum Ansprechpartner für die Bürger der Stadt. Immer dienstags zwischen 14 und 18 Uhr ist er in seinem Dienstsitz an der Köhlerei anzutreffen.