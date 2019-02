Grotte soll ab März saniert werden

Lisa Mahlke

Frankfurt (MOZ) Im Sommer wuchs eine Sonnenblume mitten auf dem Aushub, ansonsten passierte wenig auf der Baustelle an der sogenannten Grotte im nördlichen Lennépark. „Absolute Ruhe“, stellte auch Anwohner Eberhard Nowotnik fest. Er hatte sich mit der Frage an den Stadtboten gewandt, wann die dortigen Arbeiten weitergeführt werden und was mit den Fördergeldern passiert. Der Frankfurter merkte an, dass man schon lange einen Umweg gehen müsse, die Baustelle ein „Schandfleck“ sei.

2018 wurde damit begonnen, den nördlichen Teil des Lennéparks zu sanieren. Bei vorbereitenden archäologischen Arbeiten war im April vergangenen Jahres eine 50-Kilogramm-Bombe gefunden worden. Damals hieß es noch, die Grotte wird 2018 wiederhergestellt.

Auf Nachfrage teilte die Stadt mit, dass bisher 120 000 Euro an Planungsmitteln ausgegeben wurden. „Diese umfassen aber auch Baugrunduntersuchungen und Planungen für den gesamten nördlichen Lennépark – eine Voraussetzung für den Erhalt der Fördermittel sowie die Beantragung weiterer“, lautete die Erklärung. Für 20 000 Euro wurden archäologische Arbeiten durchgeführt. 28 000 Euro kostete die Baufeldfreimachung, also Rodungen und Bodenabtragung.

„Nach Auswertung der archäologischen Funde wurde die Planung für die Wiederherstellung erarbeitet und es konnte noch 2018 der Auftrag über 280 000 Euro erteilt werden“, hieß es weiter. Somit könne der Bau voraussichtlich Anfang März beginnen. Bis dahin laufen Bauvorbereitungen, statische Nachweise, Materialbestellungen. Die Bauzeit soll voraussichtlich vier Monate betragen. Parallel werden die nächsten Bauabschnitte, also der nördliche Eingangsbereich und Hangwege, vorbereitet. Die Förderung läuft bis 2021. „Die Gelder werden nur in Jahresscheiben zur Verfügung gestellt, d.h. die Bauarbeiten müssen entsprechend auf die Jahre verteilt werden“, so die Stadt.