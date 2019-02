Angel-Expo hofft auf Rekord

Christopher Braemer

Frankfurt (MOZ) In der Halle 1 der Messe Frankfurt herrscht am Donnerstag reger Betrieb, Kartons werden sortiert und Stände aufgebaut. Ein orangefarbener Teppich schmückt den Boden. Fast stündlich kommen neue Aussteller aus ganz Deutschland und darüber hinaus an. Sie bereiten sich auf die Angel-Expo vor, die am Sonnabend um 9 Uhr am selben Ort beginnt.

Bis Sonntag um 17 Uhr informieren dann wieder knapp 50 Aussteller von Nah und Fern mit Vorträgen, Produkten und Workshops über die neuesten Trends und Techniken des Angel-Sport. Auf der Messe gibt es alles was das Angelherz begehrt: Ruten, Futter, Köder, Zelte und Boote, aber auch Angelreisen und Fachzeitschriften.

Wie im letzten Jahr referiert wieder Stefan Seuß. Dem bekanntesten Welsangler der Welt folgen über 15 000 Angelfreaks auf Facebook und knapp 21 000 auf Youtube. Auch für Kinder wird die Stadt Frankfurt mit eigenem Stand für Ablenkung sorgen, während sich ihre Väter ihrem Hobby widmen.

Einst waren sie Konkurrenten, heute ziehen sie an einem Strang – Veranstalter Ronny Mrose und Marcus Sippel-May organisieren seit Jahren Angelmessen in ganz Deutschland. Gerade erst sind sie aus Dortmund zurück. In Frankfurt Oder erhoffen sie sich einen Besucherrekord. „Wir haben ordentlich an der Werbeschraube gedreht“, sagt Ronny Mrose, der zwei Angelfachgeschäfte in Frankfurt und Eisenhüttenstadt betreibt. Geworben hat er bei seinen Kunden, überregional, in den sozialen Medien, in Fachzeitschriften und überall, wo er konnte.

Im Flur gleich am Eingang der Messehalle 1 baut auch Günter Ulshöfer gerade seinen Stand auf. Er verkauft selbst gefertigte Kunstköder, die er sich patentieren lassen hat. Darunter einen Dreifachhaken, der durch die Eigendrehung eine Druckwelle erzeugt. „Der Raubfisch hält sie für einen kleinen Fisch und beißt an“, erklärt der Baden-Württemberger. Er lebt heute in der Slowakei – wenn er nicht gerade bundesweit auf Angelmessen unterwegs ist.

Die Angel-Expo findet seit 2013 statt. Sie ist neben der Oderlandbaumesse, die am 23. Februar beginnt, die größte Veranstaltung auf dem Frankfurter Messegelände. Im vergangenen Jahr zog sie über 4000 Angelfans in die Messehallen, die seit Jahren unter sinkenden Besucherzahlen leiden (MOZ berichtete). Was in den Jahren 2015 und 2016 sogar als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge diente, soll wieder belebt werden. Bernd Vorjans, Geschäftsführer der Messe und Veranstaltungs GmbH (MuV) will ab dem nächsten Jahr wieder eine hauseigene Herbstmesse organisieren.

Angel-Expo, Sonnabend 9 Uhr bis Sonntag um 17 Uhr, Messegelände, mehr Informationen unter www.angelexpo.de