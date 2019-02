Der Traditionen-Bewahrer

Elke Lang

Gölsdorf (MOZ) Zu Hause in … lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. In dieser Ausgabe: Peter Denzer aus Gölsdorf.

Im Wohnzimmer der Familie Denzer stehen ein altes Harmonium, historische Möbelstücke vom Ende des 19. Jahrhunderts, hängt eine echte Pendeluhr an der Wand und baumelt ein kleiner Messingkandelaber von der Decke. Der Hausherr hält auf Tradition und Geschichte. Wissen manche mit dem Nachlass ihrer Großeltern nichts mehr anzufangen, arbeitet er Dinge sorgfältig auf und erfreut sich daran. Das noch spielbare Harmonium hat er in Berlin vor dem Müll bewahrt und alles andere von Nachbarn bekommen.

Althergebrachtes bewahren, das heißt für Peter Denzer aber in erster Linie mitzuhelfen, dass ein reichhaltiges Dorfleben erhalten bleibt. Der in Frankfurt an der Oder geborene und in Müllrose aufgewachsene gelernte Schäfer beruft sich dabei auf Traditionen aus DDR-Zeiten, in denen über die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) Feste organisiert wurden. Er ist noch heute Mitglied und hilft, wo er kann, wenn der von der VdgB-Ortsgruppe gegründete und von Ehefrau Bärbel geleitete Gölsdorfer Chor das Adventssingen veranstaltet oder andere Auftritte absolviert. „Wenn die Chormädels singen, stehe ich als Küchenfee für sie und die Gäste am Herd“, schmunzelt er. Auch beim Eierrollen auf dem Eierberg und überhaupt bei allen Festen im Ort packt er kräftig an beim Auf- und Abbau und der Saalausgestaltung, bei der Getränkebeschaffung und -Ausgabe und beim Grillen. Die von ihm in der Gulaschkanone gekochten Eisbeine und Suppen sind berühmt. Im Faschingsverein tanzte er 20 Jahre lang im Männerballett. Die lange Begründung für seine Auszeichnung zum Neujahrsempfang der Gemeinde Steinhöfel endet mit den Worten: „Rundum: Der Mann für alle Fälle bis heute. Peter ist immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird.“

Dass der 60-Jährige einst Schäfer gelernt hat, ist seiner Liebe zu Tieren und der Natur zu verdanken. Seine Mutter hat in einer Gärtnerei gearbeitet, sein Vater im Forst. Auch wenn er nun beruflich etwas ganz anderes macht: Ein paar Schafe hält er immer noch.

Nach der Lehre in der LPG Wiesenau war Peter Denzer erst einmal neun Jahre lang in der ganzen DDR als Schafscherer unterwegs. „56 Betriebe standen unter Vertrag, und das hieß, auf Leistung neun Jahre lang 80 bis 120 Tiere am Tag scheren“, beschreibt er diesen schweren Job. In Beerfelde lernte er Bärbel kennen, und „der Frau wegen zog ich 1986 nach Gölsdorf“, lächelt er. Nun war er wieder Schäfer, und sein Chef war der Schwiegervater. 2500 Schafe hatte er zu betreuen.

Mit der Wende wurden die Schafe als unwirtschaftlich abgeschafft, und Peter Denzer nahm erst einmal eine Arbeit als Fassadensanierer auf dem Bau an: 19 Jahre lang, die letzten sieben Jahre in Bremen, weil die Firma hier dicht gemacht hatte. Ehefrau Bärbel war von 1993 bis 2008 ehrenamtliche Bürgermeisterin. Der zweifache Familienvater schmunzelt: „Sie hat im Dorf alles organisiert und geleitet, und ich musste mitmachen, auch wenn ich nur am Wochenende zu Hause war.“ Sohn Robert ist schon aus dem Haus, Seit der Geburt von Leon 2005 arbeitet Peter Denzer bei einer Firma für Baum- und Grünflächenpflege sowie Winterdienst in Spreenhagen.