Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit der Silvesternacht sind sechs Wochen vergangen. Doch im Weinberg-/Ecke Traubenweg liegen die Hinterlassenschaften des Feuwerks und der Knallerei noch immer zuhauf. Darauf haben gleich mehrere Leser am „Heißen Draht“ in den Stadtboten aufmerksam gemacht. Das Ordnungsamt sei informiert, aber nicht aktiv geworden, berichtete Anwohner Karl-Heinz Eckert. Auch Walfried Jänsch aus dem Winzerring ärgert, dass er noch immer über Berge von Silvestermüll zur Straßenbahnhaltestelle gehen muss. All seine Weg führten an der Dreckecke vorbei, so der Frankfurter.

Mehr als eine Woche nach unserer Anfrage hieß es dazu aus der Pressestelle der Stadt: Die Zuständigkeit für den verschmutzten Bereich liege beim Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen. Die Reinigung sei veranlasst. Generell seien alle Silvesterfeuerwerker angehalten, zu Neujahr ihren Unrat eigenverantwortlich zu beseitigen.