Geheime Atomwaffendepots in Wäldern

Dietrich Schröder

Stettin/Podborsko (MOZ) Es war eines der bestgehüteten militärischen Geheimnisse in der DDR und der früheren Volksrepublik Polen: In beiden Ländern waren sowjetische nukleare Sprengköpfe gelagert, die die Streitkräfte der damaligen Verbündeten im Kriegsfall erhalten sollten.

Die roten Räder an den Schleusentüren aus Beton sind auf Russisch beschriftet. Zum „Schließen“ (sakrytj) müssen sie nach links gedreht werden, zum „Öffnen“ (otkrytj) nach rechts. Wir befinden uns etwa 15 Meter unter der Erde bei Podborsko, einem winzigen Ort südlich des polnischen Küstenortes Koszalin. Der gut erhaltene Bunker in einem Wald verbarg einst einen unheimlichen Inhalt.

„Die Sprengköpfe, die hier lagerten, dürften eine Zerstörungskraft zwischen 0,5 und 500 Kilotonnen TNT gehabt haben“, sagt Grzegorz Kiarszys und fügt als Vergleich hinzu: „Die Atombombe von Hiroshima entsprach 21 Kilotonnen TNT“. Kiarszys ist Archäologe an der Universität Stettin und befasst sich mit den Spuren moderner Konflikte. Der 38-Jährige hat schon im Irak geforscht, als polnische Streitkräfte dort an der US-Intervention beteiligt waren.

Seit ein paar Jahren beschäftigt er sich mit einem Aspekt des Kalten Krieges, um den sich bis heute Legenden ranken. Angesichts dessen, dass die USA und Russland jetzt den INF-Vertrag gekündigt haben und neue Atomwaffen in Europa planen, bekommt das Thema auch eine aktuelle Dimension.

In sogenannten „Sonderwaffenlagern“, die ab 1967 in mehreren Staaten des Warschauer Vertrags errichtet wurden, waren sowjetische Kernsprengköpfe gebunkert, die im Kriegsfall auf taktische Trägerraketen hätten installiert werden können. Deren Reichweite betrug einige Hundert Kilometer. „In der DDR gab es zwei solcher Lager, beide in Brandenburg“, erläutert der Pole. Eins in der Himmelpforter Heide bei Fürstenberg/Havel und eins in Stolzenhain im Landkreis Elbe/Elster. Hier waren Kernwaffen für die 3. und 5. Armee der NVA gelagert.

In Polen gab es drei Lager, die auch allesamt nicht weit von Brandenburg entfernt waren. Das Depot von Templewo etwa befand sich nur 60 Kilometer östlich von Frankfurt (Oder) unweit des idyllischen Kurorts Lagow.

Erst während des Abzugs aus Ostdeutschland und Polen zu Beginn der 1990er-Jahre hatten die sowjetischen Streitkräfte nicht nur die Atomwaffen nach Russland gebracht, sondern auch die meisten Unterlagen über die Anlagen vernichtet. Kiarszys hat jedoch anderes Material erschlossen, mit dessen Hilfe sich die Depots rekonstruieren lassen: Die Aufnahmen amerikanischer Spionagesatelliten, die bereits in den 1970er-Jahren gemacht wurden. „Da diese Aufnahmen seit Kurzem nicht mehr der Geheimhaltung unterliegen, konnte ich sie beim National-Archiv in Washington erwerben“, berichtet der Pole.

Die Objekte sind alle ähnlich aufgebaut: Außerhalb des Kasernen- und Bunkerbereichs, der mit autonomen Klimaanlagen, Wasseraufbereitung und Stromversorgung ausgestattet war, gab es den Wohnbereich. „Ab den 1970er-Jahren lebten die Offiziere hier mit ihren Familien, sogar kleine Schulen für die Kinder gab es“, beschreibt Kiarszys.

Zur Tarnung befanden sich alle Objekte in Waldgebieten. Dabei hätten die Russen aber einen Fehler gemacht, über den der Pole schmunzeln musste, als er die Satellitenbilder auswertete. „Obwohl ringsherum zumeist Kiefern wuchsen, wurden zur Tarnung des Geländes Fichten angepflanzt. Das war schon ziemlich auffällig.“ Die Amerikaner hätten jedenfalls rasch Verdacht geschöpft und die Einrichtungen ab 1972 als Depots für Nuklearwaffen klassifiziert. Die meisten Polen und sicher auch die Mehrzahl der DDR-Bürger seien dagegen bis 1989 überzeugt gewesen, dass es in ihren Ländern keine Atomwaffen gab.

Die Anlage in Podborsko ist die einzige, die man heute besichtigen kann. In einem Teil der Kaserne existiert sogar eine Untersuchungshaftanstalt. Kiarszys hat die CIA-Bilder und seine Forschungen auf einer Internetseite veröffentlicht, die bisher allerdings nur polnischsprachig ist:

https://www.trzeciazona.pl