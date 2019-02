Heimat Stahl

Christopher Braemer und Thomas Sabin

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nirgendwo sind Stahl und Stadt so eng verwoben wie in der Planstadt. Bernd Hennig hat viel miterlebt, EKO und ArcelorMittal, DDR-Vorzeigebetrieb und Privatisierung. Obwohl er mittlerweile in Rente ist, glüht er weiter für den Stahl. Ein Besuch in der Walzhalle.

Es ist ein weiter Weg ins Warmwalzwerk. Er führt über die Werkstraße durch das weite Firmengelände – vorbei an unzähligen Gebäuden mit DDR-Charme, dampfenden Schornsteinen und Eisenbahnschienen. Die Schienen verbinden das Werk mit der Außenwelt. Durch eine robuste Tür und einen schweren Gummivorhang geht es ins glühende Herz. Drückende Hitze empfängt den Besucher in der gigantischen Halle. Es zischt und brodelt, ein bisschen weiter fliegen die Funken.

Die Hitze in der Walzhalle macht Bernd Hennig nichts aus. „Man schwitzt ein bisschen und dann ist gut“, sagt der 71-Jährige, der ein Leben lang beim Stahlkochen mitmischte. Er selbst stellt sich als „Urgestein“ vor. Für ihn ist die Halle so etwas wie ein zweites Wohnzimmer. Seit seinem Ruhestand vor etwas mehr als zehn Jahren führt der Mann ehrenamtlich durch das Werk. Hier fing er 1964 an. Der Besucher genießt von einer Plattform an der Seite der Halle beste Aussicht auf den Ofen, der einen glühenden Stahlblock ausspuckt.

„Jetzt fährt die Bramme durch die Vorstraße“, erklärt er gespannt und schaut nach unten. Es ist eine Art Förderband, das Herz der 360 Meter langen Halle, auf der die Metallblöcke hin und hergeschoben wird. Hennig spricht von Bramme, Vorstraße, Coils, Haspeltemperatur. Wer zum ersten Mal ein Warmwalzwerk besucht, versteht nur Bahnhof. Im Schnelldurchlauf: Im Warmwalzwerk werden die Brammen - also Blöcke aus gegossenem Stahl erhitzt - und dann zu einem dünnen Band gewalzt. Zum Schluss wird der „Coil“ aufgerollt, so heißt die über 30 Tonnen schwere Rolle aus Stahlband. Die Coils werden anschließend im Kaltwalzwerk auf millimeterdünne Bleche gewalzt und je nach Kundenbedarf poliert und verzinkt. Der Stahl aus Eisenhüttenstadt geht überwiegend nach Osteuropa, aber auch zu den führenden Automobilfirmen in aller Welt.

Mehr als vier Jahrzehnte lang war Hennig – großgewachsen, dünne Brille und mildes Lächeln - als einer der Instandhaltungs-Leiter im Stahlwerk tätig. In dieser Zeit hat er alles erlebt: Blütezeit und Existenzängste, Mahnwachen in der Leninallee, DDR-Vorzeigebetrieb und Privatisierung nach der Wende, EKO und ArcelorMittal. „Wir existieren immer noch, auch wenn es Hochs und Tiefs in der Stahlproduktion gibt“, sagt er mit stolzem Unterton. Die Betonung liegt auf „Wir“, Hennig ist immer noch eng verbunden mit dem Werk, in dem er sein halbes Leben verbrachte. Für ihn ist es wichtig, den Kontakt zum Werk nicht zu verlieren. Den ein oder anderen kennt er noch aus alten Zeiten.

Hennig bedauert, dass das Interesse an den Führungen mit der Zeit nachließ. Am Unternehmen liegt es nicht: Es werden weiterhin Führungen für Schüler und Auszubildende angeboten, bestätigt ein Sprecher. Für ArcelorMittal wird es immer schwerer, junge Leute zu locken. „Ich würde mir wünschen, dass wieder mehr Leute in die Region kommen und sich hier ausbilden lassen“, sagt er.

Während Hennig dies erläutert, schwebt ein Coil an einem Kran hängend vorbei. Der Kranfahrer sitzt 20 Meter darüber in einer akklimatisierten Kabine. Er blickt konzentriert durch die schräge Frontscheide und manövriert den Coil mit seinen Joystick auf einen Güterwagon. Dort kühlen sie fünf Tage lang ab, sagt Hennig.

Ein lautes Brummen unterbricht ihn, wieder öffnen sich die Tore des Ofens, heraus kommt ein rotglühender Stahlblock. „Er wird auf Temperaturen von bis zu 1260 Grad Celsius erhitzt“, sagt Hennig. Das Walz-Spektakel beginnt erneut. Vom Ofen schießt die glühende Bramme förmlich über das Förderband in die Walzen. Innerhalb weniger Minuten ist der 225 Millimeter dicke Stahlblock auf ein 25-40 Millimeter dünnes Band gewalzt.

„Wie viel schafft ihr denn pro Schicht?“, erkundigt sich Hennig bei den Arbeitern, die das Geschehen auf der Walzstraße aufmerksam verfolgen. „2,5 Tonnen Stahl pro Schicht“, verrät einer der Anlagenfahrer. Die Walzen laufen 24 Stunden, bei drei Schichten macht das 7,5 Tonnen am Tag, 225 000 im Monat, 2,7 Millionen Tonnen im Jahr. Die Walzen müssen wegen der Dauerbelastung oft ausgetauscht werden. Einmal pro Schicht werden die Walzen gewechselt, ohne dass die Produktion unterbrochen wird.

„Ich fühle mich hier gut und hoffe, dass es weitergeht – ohne das Werk in der Stadt sieht es schlecht aus. Es ist die Lebensader in der Region.“, sagt Hennig, der sich nach dem Studium in Leipzig „überreden ließ“, hier Fuß zu fassen. Dass er nach wie vor für das Stahlwerk glüht, ist unschwer zu erkennen. Trotz der großen Unsicherheit nach der Wende, viele der einst zirka 12 000 Mitarbeitern wurden entlassen. Auch Hennigs Frau, jahrelang im Werks-Umweltschutz tätig, musste 1996 gehen. „Damals hieß es Frau und Mann zusammen im Werk geht nicht, einer musste gehen“, erinnert er sich. Die Ungewissheit war sogar so groß, dass ihm Verwandte im hessischen Kelsterbach einen Umzug ans Herz legten. „Viele die ich kannte, sind gegangen“, so Hennig. Aber er ist geblieben.