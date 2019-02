Ideen für den Skaterpark gesucht

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Im Rahmen des Projekts Soziale Stadt soll das Areal zwischen Bahnhofsblock und Fontaneviertel in Beeskow neu gestaltet werden. Wie genau, darüber sollen die Anwohner mitentscheiden. sprach mit Altstadtmanagerin Kerstin Müller über das Vorgehen.

Frau Müller, was plant die Stadt auf dem Areal?

Die rund sechs Hektar große Fläche soll ein ein städtischer Freizeit- und Erholungsbereich werden. Es wird Spielbereiche für Kleinkinder geben, verschiedene Sportanlagen, Liegewiesen und andere Ruhezonen Was genau gebaut wird, wollen wir mit den Beeskowern, vor allem den Kindern und Jugendlichen, diskutieren.

Wie geht diese Diskussion vonstatten?

Wir haben unsere Ideen bereits in der Fontanegrundschule vorgestellt. Die Schüler dort lernen ja direkt an dem Areal. Sie diskutieren im Unterricht, zeichnen und basteln, welche Spiel- und Sportgeräte sie sich wünschen. Gleiches passiert im Hüfnerhaus, unserem Bürgerzentrum, das ja auch von vielen Anwohnern besucht wird. Die Ideen werten wir aus, ein Jury vergibt kleine Preise und wir nehmen die Ergebnisse in die weitere Planung auf.

Sie wollen aber auch Jugendliche erreichen. Wie wird das funktionieren?

Wir laden zu einem Workshop vor Ort ein. Treffpunkt ist am 16. Februar um 14 Uhr direkt am bereits bestehenden Spielplatz. Da kann jeder seine Ideen vortragen und sich über unsere Vorschläge informieren. Außerdem haben wir den Brandenburger Skateboard-Profi Christian Heise vor Ort.

Was wird Heise den Beeskowern bieten?

Ich hoffe doch, ein paar tolle Tricks auf seinen Brettern. Aber vor allem Hinweise, wie wir eine gute Anlage schaffen können, die für viele Altersgruppen tauglich ist. Christian Heise ist ja nicht nur selbst Sportler, sondern auch Vater, kann uns so aus verschiedenen Perspektiven beraten.

Wie umfassend kann denn die neue Anlage überhaupt werden? Geht es nur um ein paar verschiedene Rampen wie im Kiefernweg oder wie sie derzeit hinter dem Bahnhofsblock stehen?

Wir wollen schon deutlich mehr anbieten, haben vom Planungsbüro Edel aus Fürstenwalde auch erste Vorschläge erarbeiten lassen. Die sehen einen Spielplatz mit Schaukeln und Kletterelementen, einen Verkehrsgarten, der den ADFC-Richtlinien entspricht, und einen neuen Bolzplatz vor. Außerdem ist eine Boulderwand zum Klettern ohne Seil und Gurt möglich. Dazu soll der Skaterpark kommen, zu dem ein Pumptrack-Kurs gehören könnte. Das ist eine Rundstrecke für rasante Fahrradfahrten. Auch eine Parcoursanlage ist möglich. Nun wollen wir von der Beeskower Jugend wissen, ob sie das wirklich will.

Wie kann man sich zu dem Vorhaben äußern, wenn man am Sonnabend nicht in Beeskow ist?

Gern kann jeder seine Ideen an die Stadt schicken. Das geht ja auch ganz einfach per Mail. Wir lesen das aufmerksam. Außerdem werden natürlich die Gremien der Stadtverordnetenversammlung beraten. Man kann sich also auch an die Abgeordneten wenden.

Wann soll das neue Freizeitgelände in Beeskow entstehen?

Wenn wir geklärt haben, was genau entstehen soll, müssen wir uns um die Finanzierung kümmern. Das gesamte Projekt umfasst ja einige Millionen Euro. Wenn wir mit der Umsetzung im kommenden Jahr beginnen können, wäre das toll. Etwas Geduld ist also schon noch nötig. Etwas hat sich auch schon getan. Die alten Garagen auf dem Gelände sind bereits abgerissen.

Einen kleinen Vorgeschmack neuer Spielgeräte im Fontaneviertel gibt es aber schon.

Ja, der kleine Spielplatz mit dem Ochsenkarren ist bereits fertig. Offiziell eingeweiht wird er zum Tag der Städtebauförderung am 11. Mai. Aber bestimmt werden die Kinder schon vorher dort herumtoben.

Der Ideenworkshop für den Skaterpark beginnt am 16. Februar um 14 Uhr am Spielplatz hinter dem Bahnhofsblock.