Karnevalsverein mit neuer Präsidentin

Bettina Winkler

Jacobsdorf (MOZ) Der Jacobsdorfer Carnevalsverein (JCV) feilt noch am aktuellen Programm für das diesjährigen Motto „In Jacobsdorf, man glaubt es kaum, der JCV, der ist ein Traum“. Auch die Internetseite des Vereins wird zurzeit neu entworfen. Für Grit Hahn ist es die erste Saison als neue Carnevalspräsidentin. Sie löst den langjährigen Chef – ihren Vater – Jörg Hoffmann ab, der jetzt als Ehrenpräsident etwas kürzer treten kann. „So bleibt der Karneval in der Familie“, sagt die neue Vorsitzende. Als ihre Stellvertreterin fungiert Nancy Ebert und zur Schatzmeisterin wurde Maila Diederich gewählt.

Am 16. Februar geht es für die Jacobsdorfer Karnevalisten zum Fastnachtsumzug nach Wiesenau. Am 24. Februar, ab 14 Uhr, ist Kinderfasching im Jacobsdorfer Erbkrug bei freiem Eintritt angesagt. Die Abendveranstaltung im Ort steigt am 2. März, 19.19 Uhr, ebenfalls im Jacobsdorfer Erbkrug (Eintritt im Vorverkauf bis 22. Februar 9,99 Euro). Tags darauf, 15 Uhr, können sich Rentner des Amtes Odervorland beim Karneval vergnügen. Am Rosenmontag lassen die Jacobsdorfer Narren mit Freunden des Vereins intern die Saison ausklingen. Karten gibt es mittwochs und freitags ab 18 Uhr im JCV-Gebäude (ehemalige Feuerwehr) oder telefonisch unter 0173 4382391.

Zu einem besonderen Auftritt ist die Frauentanzgruppe heute in Fürstenwalde. Sie unterstützt das Benefizturnier zugunsten der Angehörigen des kürzlich verstorbenen Fürstenwalder Fußballers Denny Biewald ab 18 Uhr in der Pneumanthalle.