Bei Unternehmen wird die Stimmung schlechter

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Der lange Aufschwung in Deutschland ist zwar noch nicht zu Ende. Er verliert aber deutlich an Schwung: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) rechnet für 2019 nur noch mit 0,9 Prozent Wachstum. Noch im Herbst hatte er fast doppelt so viel für möglich gehalten.

Der Spitzenverband der Wirtschaft ist damit noch etwas pessimistischer als die Bundesregierung, die in der vergangenen Woche ihre Vorhersage im Jahreswirtschaftsbericht auf ein Prozent gesenkt hatte. Der DIHK prognosiziere aber keine wirtschaftliche Krise, sagte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben in Berlin.

„Die Geschäftserwartungen werden in allen Wirtschaftszweigen deutlich schlechter eingeschätzt“, fasste Wansleben die Ergebnisse der jüngsten Umfrage zusammen, an der sich 27 000 Unternehmen aus ganz Deutschland beteiligten. Nicht nur die Industrie leide unter den Problemen im Ausland wie dem drohenden Brexit, weshalb die Exporterwartungen so schlecht sind wie zuletzt 2012. Auch die Binnenkonjunktur lässt nach. Zwar ist der private Konsum weiter die Konsumstütze. Aber die Industrie will weniger investieren, und der Bauboom verliert etwas an Schwung.

Trotz der Wolken am Himmel treten die Unternehmen beim Personal nicht auf die Bremse, kein Wunder angesichts der Klagen über den Fachkräftemangel. In diesem Jahr dürften in Deutschland etwa 430 000 neue Arbeitsplätze entstehen, erwartet der DIHK. Insbesondere die Dienstleister suchen neue Mitarbeiter.

Für Martin Wansleben ist die Entwicklung ein „Weckruf für die Politik“. Sie dürfe nicht nur Grundsatzdiskussionen etwa über die Grundrente führen, sondern müsse handeln. Die Unternehmen erwarteten stabile Strompreise trotz des Kohleausstiegs und eine niedrigere Steuerbelastung. In der Umfrage nennen die Unternehmen die Steuerpolitik als wirtschaftspolitisches Risiko. Die Diskussion von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) über eine Industriestrategie hält er für richtig. Sie dürfe sich aber nicht endlos hinziehen.

Zur schlechteren Stimmung der Betriebe passt das Nachlassen der Industrieproduktion: Im Dezember lag sie um 0,4 Prozent niedriger als im November und sogar um fast vier Prozent unter dem Wert vom Dezember 2017. Damit sei die Produktion schon den vierten Monat in Folge gesunken, berichtete das Statistische Bundesamt in Wiesbaden.